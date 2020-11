Apple pourrait déplacer la fabrication d’iPad et de MacBook de la Chine vers le Vietnam

Apple a demandé à son fabricant Foxconn de déplacer au Vietnam une partie de la production d’iPad et de MacBook.

Apple a demandé à Foxconn de déplacer une partie de la capacité de fabrication d’iPad et de MacBook au Vietnam, rapporte Reuters. Les chaînes de montage devraient démarrer la production au cours du premier semestre de l’année prochaine dans la province de Bac Giang de Foxconn, selon la source de Reuters, qui note qu’Apple souhaite diversifier sa chaîne d’approvisionnement en raison des différends commerciaux en cours entre les États-Unis et la Chine.

L’article de Reuters n’indique pas quels modèles d’iPad ou de Mac seront assemblés au Vietnam, ni quelle proportion de la production totale d’Apple sera transférée hors de Chine. Mais ce ne serait pas les premiers produits Apple à être assemblés au Vietnam – Apple a commencé à y produire des AirPods Pro plus tôt cette année. Apple a également utilisé l’Inde pour la production de certains modèles d’iPhone pendant un certain temps, bien que cela soit généralement antérieur à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et aide l’entreprise à respecter les réglementations d’importation locales.

Nikkei a rapporté plus tôt cette semaine que Foxconn prévoyait un investissement de 270 millions de dollars au Vietnam pour étendre sa capacité de fabrication. La société taïwanaise déplacerait plus de 30% de ses lignes de production hors de Chine.