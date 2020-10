YopMail : créer gratuitement une adresse mail jetable pour éviter les spams

Créer gratuitement une adresse mail jetable à l’aide de YopMail pour éviter les spams dans votre boîte principale.

Il y a peut être beaucoup de gens se demandent probablement comment créer un compte YOPMail. La réponse courte est: vous ne pouvez pas. Cela n’est pas possible. Toutes les fonctionnalités de YOPMail sont accessibles à tous sans avoir à créer de compte. Ainsi, ce tutoriel vous aidera à vous familiariser avec l’accès à YOPMail et à naviguer sur le site. Aucun compte n’est nécessaire.

Pourquoi vous n’êtes pas obligé de créer un compte YOPMail

Étant donné que les adresses e-mail YOPMail sont conçues pour être des comptes de messagerie temporaires et jetables, elles ne sont pas protégées par mot de passe. Vous ne pouvez pas «créer» un compte de messagerie YOPMail car tous les comptes ont déjà été créés et sont disponibles pour un usage public.

C’est clairement indiqué ici sur la page d’accueil: Sans inscription! Sans mot de passe!

Comment créer une adresse YOPmail

Vous pouvez, en théorie, utiliser YOPmail sans jamais avoir besoin de visiter YOPmail.com. Lorsque vous visitez un site Web qui demande votre e-mail, entrez [n’importe quoi]@yopmail.com et il sera accepté comme une véritable adresse e-mail.

Si vous avez besoin d’accéder à la boîte de réception, peut-être pour valider un compte, ou pour récupérer un téléchargement gratuit offert par un site, vous avez deux options.

Dans la zone en haut à gauche du site Web YOPmail, étiquetée Tapez le nom de l’e-mail de votre choix, entrez la première partie de l’adresse que vous avez choisie et cliquez sur Vérifier les mails.

Sinon, allez simplement sur yopmail.com/[votre adresse choisie] et vous arriverez directement dans la boîte de réception. Vous n’avez pas besoin d’un mot de passe dans les deux cas.

Lorsque vous utilisez un mot simple et courant pour votre adresse, vous constaterez presque certainement qu’il est déjà utilisé. La boîte de réception est susceptible d’être pleine de spam et de messages pour d’autres personnes. C’est très bien car toutes les boîtes de réception YOPmail sont publiques et partagées.

Mais rappelez-vous que tout comme vous pouvez voir les trucs des autres, ils pourront voir les vôtres. Pour cette raison, vous ne devez jamais utiliser une adresse e-mail jetable pour quoi que ce soit, même vaguement lié à votre identité réelle.

Vous pouvez obtenir un peu plus de confidentialité en utilisant une combinaison aléatoire de lettres pour votre adresse e-mail. Il est peu probable que quelqu’un d’autre utilise, par exemple, [email protected], vous devriez donc avoir cette boîte de réception pour vous. Même ainsi, elle est toujours publique et non sécurisée.

Vous pouvez utiliser l’outil YOPmail Generator pour vous aider à créer des adresses uniques. Il se trouve dans la section Générer une adresse au hasard de la barre latérale du site Web. Vous trouverez également des liens vers des plugins de navigateur pour Firefox, Internet Explorer et Opera, mais aucun d’entre eux n’est plus disponible.

Inconvénients d’une adresse jetable YOPmail

YOPmail est facile à utiliser et fonctionne comme promis. Cependant, certains sites ont identifié l’existence d’adresses e-mail jetables, de sorte que vous pourriez parfois constater qu’ils n’acceptent pas YOPmail comme adresse valide.

Pour contourner ce problème, le service propose quelques domaines alternatifs que vous pouvez essayer à la place. Utilisez l’une des adresses ci-dessous et les messages que vous recevez seront automatiquement transférés à l’adresse YOPmail correspondante.

@ yopmail.fr

@ yopmail.net

@ cool.fr.nf

@ jetable.fr.nf

@ nospam.ze.tc

@ nomail.xl.cx

@ mega.zik.dj

@ speed.1s.fr

@ courriel.fr.nf

@ moncourrier.fr.nf

@ monemail.fr.nf

@ monmail.fr.nf