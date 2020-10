Ubisoft reporte les sorties de Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine en raison de la pandémie

Ubisoft se voit contraint de reporter les sorties de Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine en raison de la pandémie.

C’est une autre mauvaise nouvelle pour les joueurs car Ubisoft a annoncé que deux projets très attendus sont repoussés. Cela fait suite au retard de CD Projekt Red de Cyberpunk 2077 et à l’annonce que Blade Runner: Enhanced Edition pose plus de problèmes à Night Dive Studios que prévu en raison de la perte de code source.

Ubisoft a révélé jeudi dans le cadre de son dernier rapport sur les résultats que deux de ses plus gros jeux à venir avaient été retardés.

Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine ont été repoussés «à 2021-2022» en raison des problèmes de production associés au travail à domicile pendant la pandémie.

Ubisoft a fourni un premier aperçu de Far Cry 6 lors de son événement numérique Ubisoft Forward en juillet. Le jeu met en vedette Giancarlo Esposito de Breaking Bad dans le rôle de « El Presidente » Antón Castillo, un dictateur qui tente d’apprendre à son fils Diego à suivre ses traces.

Far Cry 6 offrira «le plus grand terrain de jeu Far Cry à ce jour», qu’Ubisoft a décrit comme un paradis tropical figé dans le temps. Le jeu devait initialement être livré le 18 février 2021.

Pour Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine, c’est au moins le deuxième report. Ubisoft a annoncé il y a un an, à peu près à la même époque, qu’il était repoussé, avec quelques autres jeux, à l’exercice 2020-2021. Il faut se demander, compte tenu des circonstances actuelles, si un changement de nom est également envisagé.