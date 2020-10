Sony publie une nouvelle version de son application PlayStation juste à temps pour la PS5

Sony décline une nouvelle version de son application PlayStation App, juste avant l’arrivée de la PS5.

Les applications compagnons PlayStation de Sony étaient un peu partout à l’époque de la PS4 uniquement, mais maintenant, la société a mis au point une nouvelle version élégante qui combine la messagerie, les conversations vocales, les actualités, le PS Store et la gestion de jeux en un seul endroit. L’app s’équipe également de quelques fonctionnalités spécifiques à la PS5, permettant aux utilisateurs de lancer des jeux à distance et de gérer le stockage de leur console à partir de leurs smartphones iOS / Android.

Il est certainement pratique de pouvoir gérer vos jeux lorsque vous faites vos courses, en demandant à votre console de télécharger un nouveau titre ou une mise à jour pour qu’elle soit prête à jouer quand vous l’êtes. Microsoft a vanté cette fonctionnalité dans son application Xbox pour mobile que nous avons récemment vue dans la démo de la série X, et Sony a maintenant révélé une application compagnon mise à jour qui offre les mêmes fonctionnalités aux propriétaires de PlayStation 4 et 5.

L’application PlayStation repensée de Sony, disponible pour les iPhone (iOS 12.2 et versions ultérieures) et Android (6.0 ou versions ultérieures), apporte une amélioration indispensable aux visuels et à la mise en page, la rendant cohérente avec l’interface utilisateur remaniée de la PS5. Elle rationalise également plusieurs fonctionnalités importantes de PlayStation en intégrant le chat, la fête, le PS Store et le téléchargement / la gestion de jeux à distance dans une seule application. Par conséquent, l’application PS Messages autonome de Sony ne fonctionnera plus, et les discussions et les fils existants des utilisateurs seront transférés vers la nouvelle application.

Comme pour la PS5, Sony a intégré l’expérience PlayStation Store dans son application mobile, permettant aux propriétaires de PS4 et PS5 de parcourir, acheter et télécharger à distance des jeux / add-ons directement sur leurs consoles. L’application permet également de se connecter à distance, de lancer des jeux et de gérer le stockage pour les utilisateurs de PS5 en cas de manque d’espace lors d’un téléchargement volumineux. De plus, il existe un onglet Explorer pour tenir les utilisateurs au courant des actualités officielles de PlayStation.

La semaine dernière, Sony a clarifié sa position sur la fonction d’enregistrement vocal pour les utilisateurs de PS4 / PS5 dans le cadre de la mise à jour du système 8.00 pour la PS4, et avec la révélation de sa nouvelle application, la société dit qu’elle écoute et évalue les commentaires des utilisateurs pour les modifications apportées. à la fonctionnalité Party de cette version.