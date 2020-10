SpaceX développera des fusées ultra-rapides pour livrer des armes à l’armée américaine

SpaceX développe une fusée capable de livrer des armes à l’armée américaine en 60 minutes partout dans le monde.

L’armée américaine et SpaceX se sont associés pour construire une fusée capable de transporter des armes partout dans le monde en une heure. L’objectif est de réduire considérablement le temps de livraison du fret par rapport aux avions de transport militaires existants tout en maintenant la capacité de stockage. La technologie de fusée réutilisable Falcon 9 et Falcon Heavy étant l’une des réalisations phares de SpaceX ces dernières années, la société devra désormais développer une version beaucoup plus puissante et plus rapide pouvant être lancée avec jusqu’à 80 tonnes de fret militaire et capable d’atterrir partout dans le monde en 60 minutes.

SpaceX a récemment signé un contrat avec l’armée américaine qui verra donc les deux parties collaborer au développement de fusées ultra-rapides pour le transport d’armes dans le monde entier. L’accord aurait été finalisé quelques jours seulement après que SpaceX ait signé un contrat de 149 millions de dollars avec le Pentagone pour développer des satellites de poursuite de missiles.

La société de fusées d’Elon Musk a une expérience impressionnante en matière de lancement et d’atterrissage en toute sécurité de fusées réutilisables comme la Falcon 9 et la Falcon Heavy. Elle a également été la première société commerciale à envoyer la capsule d’astronautes Crew Dragon de la NASA dans l’espace, les amarrant à l’ISS en mai de cette année.

Business Insider rapporte que SpaceX évaluera désormais la faisabilité et les défis du développement d’une fusée capable de 12 000 km/h pouvant transporter la charge équivalente d’un avion de transport militaire américain C-17. Alors que ce dernier prendrait environ 15 heures pour effectuer un voyage de 12 000 km de la Floride à l’Afghanistan, la fusée de SpaceX ne prendra que 60 minutes pour le faire.

Le chef du US Transportation Command, le général Stephen Lyons, a noté que SpaceX « évolue très, très rapidement dans ce domaine » et qu’il s’attend à ce que les premiers essais commencent en 2021. L’armée américaine et SpaceX seront également rejoints par un autre aérospatial. société, Exploration Architecture Corporation, pour la recherche sur ce projet.

Alors que l’idée d’une fusée transportant des armes à 12 000 km/h semble un peu effrayante, l’application militaire de ces technologies a historiquement accéléré l’innovation et le progrès dans d’autres industries. La R&D de SpaceX sur ce projet pourrait potentiellement bénéficier à ses futurs lancements de satellites Starlink, l’aider à sécuriser davantage de missions d’équipage de la NASA, ainsi qu’à stimuler les perspectives du tourisme spatial.