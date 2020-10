Impossible de caster netflix ? Voici la solution !

La synchronisation de Netflix pour fonctionner avec Chromecast est l’une des fonctionnalités phares du service. Si Netflix refuse de se connecter à Chromecast, essayez les correctifs ci-dessous.

Google Chromecast est un excellent moyen de tirer le meilleur parti de votre téléviseur, surtout si vous ne disposez pas d’une Smart TV pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi domestique. Avec Chromecast, vous pouvez envoyer tout ce qui se trouve sur l’écran de votre ordinateur vers votre téléviseur, ce qui vous permet de regarder vos émissions préférées et vos vidéos Youtube sur un écran plus grand et de meilleure qualité.

Cependant, tout n’est pas parfait. Des problèmes peuvent toujours nuire à vos habitudes de visionnage. Les services de streaming sont probablement le contenu le plus important que vous souhaitez envoyer sur votre téléviseur, c’est donc une déception particulière lorsque ceux-ci ne fonctionnent pas.

Si Netflix ne fonctionne pas avec Chromecast, cela eput suffire à gâcher de nombreuses soirées, alors jetons un coup d’œil aux problèmes les plus courants que vous pourriez rencontrer et comment rétablir Netflix et fonctionner avec Chromecast.

Impossible de configurer Netflix sur Chromecast

Est-ce la première fois que vous essayez d’utiliser Netflix sur Chromecast? Assurez-vous que vous avez correctement configuré les choses.

Assurez-vous que le nom de votre Chromecast ne contient aucun caractère spécial (une apostrophe, un point, un emoji, etc.). L’application Netflix ne reconnaîtra pas un nom contenant des caractères spéciaux. Une fois que vous avez modifié le nom de votre Chromecast, essayez à nouveau de lancer Netflix.

Assurez-vous que vous disposez de la dernière version d’iOS ou d’Android sur votre appareil mobile, si c’est ce que vous utilisez. Si vous utilisez Chrome, assurez-vous de disposer de la dernière version.

Assurez-vous ensuite que votre application Netflix est à jour – vous pouvez télécharger les mises à jour dans l’App Store ou dans Google Play. Les utilisateurs d’Android auront besoin de Netflix 2.4 ou supérieur, tandis que les utilisateurs d’Apple auront besoin de 4.2 ou supérieur.

Enfin, assurez-vous que votre appareil et Chromecast sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Où est passée l’icône Cast ?

Si l’icône Cast ne s’affiche pas sur votre appareil, cela peut être dû à plusieurs raisons différentes, selon l’appareil que vous possédez.

Les problèmes les plus courants sur les appareils peuvent être résolus en vous assurant que votre appareil est connecté au même réseau Wi-Fi que votre Chromecast, en redémarrant votre appareil ou Chromecast, et en vous déconnectant et en vous reconnectant à Netflix.

Pour obtenir des instructions plus détaillées sur chaque appareil, jetez un œil à la description complète du service sur la façon de récupérer votre icône Cast sur votre appareil pour faire face à Netflix qui ne fonctionne pas avec Chromecast.

Il est temps de mettre à jour votre application Netflix

Dernier point mais non le moindre, le problème peut provenir de l’application Netflix, plutôt que du Chromecast.

Vous pouvez en fait obtenir une fenêtre d’erreur vous indiquant spécifiquement de mettre à jour votre application Netflix. Il s’agit d’une solution simple, mais votre système d’exploitation doit être à jour.

Netflix sur Chromecast est compatible avec iOS 7.0 ou supérieur sur les iPhone, iPads et iPod, ainsi que les téléphones et tablettes fonctionnant sous Android 4.0 ou supérieur.

Vérifiez l’App Store ou Google Play pour une mise à jour Netflix, en gardant à l’esprit que les utilisateurs d’Android auront besoin de Netflix 2.4 ou supérieur, tandis que les utilisateurs d’Apple auront besoin de 4.2 ou supérieur.

Pour les utilisateurs Apple, si le problème persiste, procédez comme suit:

Sur l’écran d’accueil Apple, cliquez sur Paramètres.

Faites défiler jusqu’à l’application Netflix.

Cliquez sur Netflix.

Faites glisser le bouton de réinitialisation sur Activé.

Cliquez sur le bouton Accueil.

Cliquez sur Netflix.

Entrez à nouveau votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Rouvrez Netflix avec Chromecast.

Pour résumé

Ce sont les problèmes les plus courants qui empêchent Netflix de fonctionner avec Chromecast. Espérons que ces correctifs simples vous remettent sur la bonne voie.

Avez-vous rencontré d’autres problèmes lors de l’utilisation de Netflix sur Chromecast? Faites-le nous savoir dans les commentaires et nous vous aiderons à résoudre le problème.