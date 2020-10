Crucible : Amazon met un terme au développement de son jeu

Amazon met un terme à Crucible, son jeu de tir multijoueur gratuit qui avait été lancé au mois de mai dernier.

C’est officiel: Amazon’s Crucible, le jeu de tir multijoueur gratuit lancé au mois de mai après des années de développement, a été annulé après de mauvaises critiques, une quasi-absence de joueurs et un retour à la bêta fermée.

Crucible a été lancé sur Steam en mai dernier et a promis aux utilisateurs un jeu de tir de science-fiction en équipe à la troisième personne qui serait gratuit. À première vue, Crucible semblait intéressant, avec ses environnements diversifiés et son gameplay basé sur les héros. Mais les choses se sont rapidement dégradées: le nombre de joueurs a chuté et Crucible est revenu en version bêta fermée en juillet.

Maintenant, l’équipe Crucible a confirmé qu’elle mettait un terme à l’aventure. Ils ont dit: «Nous apprécions énormément la façon dont nos joueurs les plus passionnés nous ont continuellement soutenus dans nos efforts. Nous avons adoré lire les retours dont vous nous avez fait part au sujet des modifications que nous avons effectuées en jeu au cours de ces derniers mois. Cependant, nous ne parvenons plus à imaginer un futur sain et viable pour Crucible désormais. Aussi, nous allons rediriger notre équipe sur New World et nos projets Amazon Games à venir. Nous allons complètement rembourser tous les achats que vous avez effectués sur Crucible. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet en vous rendant sur notre page d’assistance. De même, à compter d’aujourd’hui, les achats de crédits sont désactivés.»

Le jeu restera jouable avant une célébration finale dans les semaines à venir, après quoi le matchmaking sera désactivé. Les parties personnalisées, qui doivent être ajoutées prochainement, resteront actives jusqu’au 9 novembre. Après cela, cependant, elles seront éteintes.

Les développeurs de Crucible devraient passer à d’autres jeux Amazon, comme New World, le MMORPG impressionnant (mais retardé) qui doit maintenant être lancé au début de 2021.