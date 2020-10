Samsung utilise un bus stationnaire pour présenter le meilleur de la 5G

Pour montrer les capacités de la 5G, Samsung a mis en place un «bus 5G» afin que les visiteurs puissent voir comment cela améliore les jeux, le travail et le divertissement lors de leurs déplacements.

La 5G est peut-être révolutionnaire, mais tout le monde n’est pas aussi enthousiasmé par les réseaux mobiles sans fil de nouvelle génération que les entreprises qui y investissent. Certaines personnes croient encore qu’elle provoque des maladies telles que Covid-19. Pour montrer les capacités de la 5G, Samsung a dévoilé un «bus 5G» afin que les visiteurs puissent voir comment la technologie améliore les jeux, le travail et les divertissements lors de leurs déplacements.

L’installation, qui comprend un bureau à domicile et une zone de jeux, un abri interactif et un bus grandeur nature, se trouve au Samsung KX, son «espace d’expérience» de 1850 mètres carrés près de la gare de King’s Cross, au Royaume-Uni. Bien que l’attraction principale soit en forme de bus, ce n’est pas en fait un véhicule en mouvement; Samsung l’a choisi comme un hommage à la forme emblématique de transport public de la ville.

Les visiteurs peuvent essayer les jeux 5G en choisissant parmi une liste de jeux Xbox sur le moniteur de jeu incurvé Samsung Odyssey G9. Une fois dans le bus, ils peuvent jouer à des jeux Xbox sur le Galaxy Note 20, qui, selon Samsung, est optimisé pour le service de streaming Xbox Game Pass. Ils pourront également défier les autres en reflétant les appareils sur le téléviseur Samsung QLED 8K 82 pouces intégré.

Pour découvrir comment la 5G peut modifier notre façon de travailler, vous devez utiliser une Galaxy Tab S7 et un clavier compact pour expérimenter le travail à distance. L’aspect divertissement, quant à lui, utilisera la 5G pour diffuser YouTube, Spotify, Netflix et d’autres contenus sur les appareils dans l’abribus et dans le bus lui-même.