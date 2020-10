Willow va faire son retour pour une suite, qui prendra la forme d’une série sur Disney+

Une suite du classique fantastique des années 1980 Willow est prévue pour la plateforme Disney Plus, avec Warwick Davis.

Les mots Madmartigan, Bavmorda et Peck vous disent-ils quelque chose? Si vous connaissez Nelwyn, voici une bone nouvelle : Willow, le classique fantastique de Lucasfilm sorti en 1988, obtient une suite sous la forme d’une série qui sera disponible sur Disney Plus.

Willow était l’un des nombreux films fantastiques des années quatre-vingt dont ceux qui ont grandi à l’époque se souviennent avec tendresse; Legend, Krull et L’Histoire Sans Fin, pour n’en nommer que quelques-uns des meilleurs. Bien qu’il n’ait jamais reçu de critiques élogieuses à l’époque, peu d’entre eux en ont eu, Willow, réalisé par Ron Howard, était l’un des films préférés chez de nombreux enfants des années 80.

La série à venir verra Howard revenir en tant que producteur exécutif, avec la star originale Warwick Davis (Star Wars, Leprechaun), qui joue le personnage de Willow Ufgood. La réalisation de l’épisode pilote est attribuée à John M. Chu de Crazy Rich Asians.

Le film original se concentre sur le sorcier en herbe Willow alors qu’il se bat pour protéger un bébé appelé Elora Danan, qui est prophétisé pour provoquer la chute de la méchante reine Bavmorda. Il est aidé dans son voyage par des Brownies (fées) et Daikini (humains), dont le mercenaire Madmartigan, joué par Val Kilmer.

«C’est passionnant sur le plan créatif non seulement de revisiter le monde et les personnages conçus pour la première fois par George Lucas, Bob Dolman et moi-même, mais de le voir prendre son envol de manière aussi fraîche, amusante et cinématographique à travers l’imagination de Jon Kasdan et de Team Willow», a déclaré Howard. «Ce n’est pas un retour en arrière nostalgique, c’est un penchant créatif en avant et c’est un plaisir de faire partie de tout cela.»

La série se déroulera des années après l’original, bien que l’on ne sache pas si elle aura un lien avec la trilogie de romans qui font suite au film.

Ce ne sera pas le premier film culte des années 80 à être transformé en une série moderne. Dark Crystal a reçu le même traitement par Netflix. Dark Crystal : Le temps de la résistance était un préquel du film de Jim Henson sorti en 1982, et bien qu’il ait été bien accueilli, Netflix a annulé la série après une seule saisonn mais le service de streaming adore stopper les programmes que les gens apprécient.

On ne sait pas quand la série Willow arrivera. En attendant, vous pouvez regarder l’original sur Disney Plus.