Microsoft fermera sa plateforme de streaming Mixer le 22 juillet

Mixer n’a pas réussi à s’imposer dans le milieu ultraconcurrentiel du streaming et va donc fermer Mixer le 22 juillet.

Les entreprises technologiques ont fermé des sites Web, des services et des logiciels tout le temps, mais peu auraient pu prévoir la dernière annonce de Microsoft. La célèbre plateforme de streaming Mixer de l’entreprise est en cours de fermeture, et Microsoft prévoit de s’associer à Facebook Gaming pour ses futures ambitions dans le secteur.

Bien que, comme mentionné précédemment, les fermetures de services ne soient rien de nouveau dans cette industrie, cette nouvelle restera probablement un choc pour beaucoup.

Mixer n’a évidemment jamais été aussi populaire que les géants du streaming comme Twitch, mais après avoir obtenu des contrats de streaming exclusifs avec quelques streamers de haut niveau, tels que Ninja ou Shroud, il semblait que Microsoft allait tout faire pour le succès de la plateforme.

Néanmoins, l’entreprise abandonne maintenant le service. Il a expliqué son raisonnement comme suit:

« Il est devenu clair que le temps nécessaire pour développer notre propre communauté de streaming en direct était hors de mesure avec la vision et les expériences que Microsoft et Xbox veulent offrir aux joueurs maintenant, nous avons donc décidé de fermer le côté des opérations de Mixer et d’aider le transition communautaire vers une nouvelle plateforme. »

Selon Microsoft, cette nouvelle plateforme sera Facebook Gaming. La société a défini un plan de transition détaillé pour tous les streamers Mixer existants qui sont désireux et capables de faire le changement, que vous pouvez consulter ici.

Par exemple, les partenaires du service se verront automatiquement octroyer le statut de partenaire avec Facebook Gaming, et les flux monétisés seront éligibles au «Facebook Gaming Level Up Program», qui offrira des opportunités de monétisation similaires.

De toute évidence, ceux qui ont signé des contrats de streaming exclusifs avec Microsoft ne seront plus limités par leur progression. Les streamers comme Ninja sont libres de retourner sur Twitch ou de passer à autre chose, cela dépend entièrement d’eux.

L’arrêt de Mixer entrera en vigueur le 22 juillet, de sorte que les streamers ne disposent que d’un mois environ pour passer à Facebook Gaming ou à une plateforme alternative (telle que Twitch).