Monster Hunter : un premier teaser de l’adaptation en film

Le premier teaser officiel de l’adaptation cinématographique de Monster Hunter a été diffusé au cours de la Comic Con Russia.

L’une des grandes questions que les fans de Monster Hunter se posent sur l’adaptation signée Paul W.S. Anderson est assez simple: à quoi ressemblent les monstres?

Nous avons enfin eu un avant-goût de l’interprétation d’Anderson samedi, grâce à un clip sorti au Comic Con Russia. Dans le bref aperçu du film, la star Milla Jovovich, jouant un personnage nommé le lieutenant Artemis, se retrouve face à face avec un Black Diablos.

Les Black Diablos sont des monstres mythiques de la saga. Dans les jeux Monster Hunter dans lesquels elles sont apparues (oui, apparemment, tous les Black Diablos sont des Diablos féminines, et leur couleur change lorsqu’elles sont en chaleur), les Black Diablos peuvent se cacher dans le sable et tendre une embuscade à leurs adversaires avec des cornes géantes ou un coup de queue. Voici quelques exemples de gameplay de Monster Hunter: World à titre de comparaison.

Avec Milla Jovovich, le casting du film est composé de Tony Jaa, T.I. Harris, Ron Perlman, Diego Boneta et Meagan Good. Capcom vient également d’annoncer la prochaine itération de la franchise, Monster Hunter Rise, pour Nintendo Switch.

Après être prévu pour le mois avril 2021, Monster Hunter est maintenant officiellement avancé au mois de décembre selon le teaser.

Pour terminer, voici le synopsis :

Hors de notre monde, il y en a un autre : un monde de monstres dangereux et puissants qui gouvernent leur domaine avec une férocité mortelle. Lorsqu’une tempête de sable inattendue transporte le capitaine Artemis et son unité dans un nouveau monde, les soldats sont choqués de découvrir que cet environnement hostile et inconnu abrite des monstres énormes et terrifiants immunisés contre leur puissance de feu.

Dans leur bataille désespérée pour la survie, l’unité rencontre le mystérieux chasseur (Tony Jaa), dont les compétences uniques lui permettent de garder une longueur d’avance sur les puissantes créatures. Alors que la confiance s’établit entre Artemis et Hunter, elle découvre qu’il fait partie d’une équipe dirigée par l’Amiral (Ron Perlman).

Face à un danger si grand qu’il pourrait menacer de détruire leur monde, les courageux guerriers combinent leurs capacités uniques pour se regrouper pour la confrontation ultime.