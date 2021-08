Verbatim et Microban travaillent sur des clés USB antimicrobiennes

Grâce à Verbatim et Microban, même vos clés USB resteront propres grâce à la technologie antimicrobienne.

Les clés USB sont une méthode courante pour transférer des données d’un appareil à un autre, car elles sont simples, abordables et efficaces. Il est également portable, ce qui entraîne des problèmes d’hygiène potentiels lorsqu’ils passent de main en main, transportant des microbes s’ils ne sont pas désinfectés. Et même si elles sont désinfectées régulièrement, des bactéries peuvent encore se développer entre les nettoyages, mettant potentiellement votre santé en danger si elles ne sont pas soignées – du moins à l’époque où nous vivons aujourd’hui, c’est le genre de chose qui inquiète plus de gens que jamais.

Pour résoudre ce problème, Verbatim s’est associé à Microban, une société spécialisée dans le développement de produits pour les marchés des antimicrobiens, du contrôle des odeurs et de l’assainissement/désinfection. En intégrant la technologie Microban dans le boîtier des clés USB Verbatim, la croissance microbienne est limitée en « perturbant les processus vitaux vitaux et les fonctions biologiques qui permettent la prolifération et la reproduction », sans interaction de la part de l’utilisateur. De plus, la technologie Microban ne peut pas être supprimée, protégeant ainsi votre clé USB pendant sa durée de vie.



« Microban est la marque leader des produits antimicrobiens et, compte tenu de la nature portable et échangeable des clés USB, j’ai trouvé ce partenariat tout naturel », a déclaré Matthew Toms, chef de produit des produits de mémoire flash chez Verbatim. « Étant donné le choix entre une clé USB ordinaire et une autre qui est traitée avec la technologie Microban, il est évident de choisir le produit protégé qui offre aux clients une tranquillité d’esprit supplémentaire lorsqu’ils retournent dans les écoles et les bureaux après la pandémie. »

À la suite de la pandémie, Verbatim prévoit de commencer à fabriquer ses clés USB antimicrobiennes dans les prochains mois. On ne sait pas si Verbatim intégrera la technologie de Microban dans certaines clés USB ou si elle l’intégrera dans l’ensemble de sa gamme de clés USB.