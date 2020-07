Windows 10 : Microsoft reconnaît un bug qui provoque des problèmes de connectivité Internet

Microsoft reconnaît un bug au sein de son système d’exploitation Windows 10 qui provoque des problèmes de connectivité Internet.

Encore une fois, Microsoft a reconnu un problème dans la mise à jour de mai 2020. L’erreur affecte l’icône NCSI (Network Connectivity Status Indicator) dans la barre des tâches, indiquant qu’un utilisateur est hors ligne même lorsqu’il existe une connexion, ce qui peut perturber certaines applications.

La mise à jour de Windows 10 de mai 2020 a été trouvée sur 7% de tous les PC au début du mois. Bien qu’elle arrive sur les ordinateurs à un rythme plus rapide que les mises à jour précédentes, ce n’est pas sans problèmes. Comme indiqué par Windows Latest, les mises à jour cumulatives de juin et juillet ont aidé, mais certains utilisateurs voient toujours un triangle jaune dans le NCSI et le message «pas d’accès à Internet».

Malgré ce que Windows pourrait dire, les personnes affectées par le problème ne sont pas réellement hors ligne. Il est toujours possible de charger un navigateur et de surfer sur le Web comme d’habitude, mais il est peu probable que les applications qui s’appuient sur le statut Internet de Windows 10 pour établir une connexion fonctionnent. Il s’agit notamment de Cortana, Microsoft 365, OneDrive, le Microsoft Store et Spotify.

On suppose que le problème pourrait être lié à l’utilisation d’un VPN ou d’un proxy. Microsoft reconnaît le problème dans un message sur le forum TechNet, confirmant que le problème fait l’objet d’une enquête mais n’a pas encore été résolu. L’erreur NCSI aurait remonté avant le lancement de la mise à jour de Windows 10 en mai 2020, affectant certains testeurs dans l’anneau de prévisualisation des versions.

Le bug «Pas de connexion Internet» peut (éventuellement) être corrigé en modifiant le Registre, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses s’il n’est pas fait correctement. Pour corriger le problème:

1. Tapez Éditeur du Registre dans la zone de recherche

2. Cliquez sur l’application lorsqu’elle apparaît dans le panneau et laissez-la s’exécuter

3. Accédez à «HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services NlaSvc Parameters Internet»

4. Sélectionnez ‘EnableActiveProbing’ et changez la valeur de 0 à 1

5. Cliquez sur « OK »

6. Fermez le registre

7. Redémarrez le PC

Notez que cette solution n’a pas fonctionné pour tout le monde, mais elle vaut la peine d’être essayée jusqu’à ce que Microsoft publie un correctif, qui ajoutera sans aucun doute de nouveaux bugs.