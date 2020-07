La nouvelle caméra numérique de Blackmagic peut enregistrer des images 12K à jusqu’à 60 i/s

Blackmagic lance sa nouvelle caméra numérique capable d’enregistrer des images 12K à jusqu’à 60 images par seconde.

L’enregistrement en résolution 12K peut ne pas sembler avantageux pour le moment, alors que les téléviseurs 8K sont actuellement les offres grand public proposant la plus haute résolution. Mais comme le note Blackmagic, un suréchantillonnage de 12K à 8K ou même 4K à des fréquences d’images plus élevées est certainement avantageux. Et un jour, des résolutions plus élevées finiront par devenir la norme et nous serons reconnaissants d’avoir des images de type capsule temporelle sur lesquelles se remémorer.

Le fabricant australien de caméras Blackmagic Design a récemment annoncé l’Ursa Mini Pro 12K, un modèle de troisième génération de qualité professionnelle doté de capacités de mise en valeur qui, selon certains, sont un peu trop en avance sur leur temps.

L’engin comprend un capteur Super 35 12K (12 288 x 6 480) avec une plage dynamique qui atteint 14 IL, tout cela, au sein du châssis Ursa Mini Pro 4.6K G2. Avec cette caméra, les utilisateurs peuvent capturer des images jusqu’à une résolution de 12K à 60 images par seconde, 8K @ 110 FPS ou 4K jusqu’à 220 FPS à une ISO native de 800.

Lors de la prise de vue avec le codec Blackmagic RAW, vous pouvez même éditer des séquences sur un ordinateur portable, un exploit qui, selon Blackmagic, n’est tout simplement pas possible avec d’autres codecs.

Les autres équipements incluent un support d’objectif interchangeable qui offre une compatibilité avec les objectifs à monture PL, EF et F, des filtres de densité neutre intégrés, deux lecteurs de carte SD / CFast UHS-II et une connectivité USB-C. Blackmagic a déclaré que son nouveau shooter est idéal pour les longs métrages, les IMAX immersifs grand format et même les productions télévisuelles épisodiques.

Pour une liste complète des spécifications matérielles à saliver, assurez-vous de consulter le communiqué de presse et la page produit de Blackmagic.

La nouvelle Ursa Mini Pro 12K de Blackmagic est disponible en précommande dès aujourd’hui chez certains revendeurs au prix de 9255 €. Les premières livraisons seront faites d’ici la fin du mois.