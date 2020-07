Acer annonce trois moniteurs de jeu incurvés dans sa série Nitro XZ2

Acer lance trois nouveaux écrans destinés aux joueurs dans sa série Nitro XZ2 : du 31,5 pouces et 27 pouces en 1440p et un 23,6 pouces en 1080p.

La dernière gamme d’écrans de jeu Nitro XZ2 d’Acer fait un travail décent pour couvrir les bases en offrant des taux de rafraîchissement élevés, des temps de réponse faibles et des visuels sans artefact dans trois tailles d’écran différentes. Tous les modèles affichent une esthétique gaming sobre, utilisent AMD FreeSync et disposent d’écrans incurvés antireflet 1500R avec des bords fins à des prix abordables.

La gamme commence par le XZ242Q à 200 $, qui est un moniteur 23,6 « 1080p 144Hz. Il utilise Visual Response Boost pour obtenir un temps de réponse de 1 ms, couvre 95% de l’espace colorimétrique sRGB et prend en charge les entrées DisplayPort et HDMI. Fait intéressant, Acer en énumère deux Variantes à prix identique pour ce modèle, qui semblent différer uniquement en termes de temps de réponse (4 ms vs 1 ms VRB).

Plus haut dans la gamme se trouve le XZ272, 27 pouces, à 260 $. Ce modèle conserve la résolution 1080p de son petit frère moins cher, mais justifie son surcoût avec son écran proposant un taux de rafraîchissement plus élevé de 165 Hz et l’immersion supplémentaire apportée par son écran plus grand et incurvé.

Pour ceux qui ont des poches encore plus profondes et des bureaux plus grands, le produit phare de 31,5 pouces, le XZ322QU, est livré avec une résolution QHD et avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz pour 450 $. Le plus grand écran et le nombre de pixels de ce modèle sont les seules spécifications qui l’élèvent au-dessus du XZ272 pour lequel les acheteurs dépenseraient un supplément 190 $. Il offrira probablement une expérience encore plus immersive que le modèle 27 pouces, mais nécessiterait également un GPU plus robuste pour obtenir des performances maximales.

Acer spécifie des angles de vision de 178 ° pour tous les modèles Nitro XZ2, qui sont également montables VESA et prennent en charge l’inclinaison, le pivotement et le réglage de la hauteur. Les moniteurs sont maintenant en vente sur le site officiel de la société.