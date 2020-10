Microsoft annonce un Surface Laptop Go avec écran 12,4 pouces et processeur Core i5

Microsoft a confirmé jeudi les rumeurs concernant l’introduction officielle d’un Surface Laptop à un prix plus abordable.

Le nouveau Surface Laptop Go est conçu pour étendre la gamme Surface, en apportant les fonctionnalités clés de la gamme principale avec un design plus petit et plus abordable. À 1,110 g, c’est aussi le portable Surface le plus léger à ce jour.

Microsoft a confirmé jeudi les rumeurs avec l’introduction officielle d’un Surface Laptop à faible coût. Le 2-en-1 est doté d’un écran tactile PixelSense de 12,4 pouces (résolution 1 536 x 1 024, rapport hauteur/largeur 3: 2, 148 PPI) qui est alimenté par un processeur Core i5-1035G1 de 10e génération et des graphiques Intel UHD.

Les systèmes peuvent être configurés avec jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4x (selon les spécifications de Microsoft, mais un article de blog sur le système cite jusqu’à 16 Go de RAM) et jusqu’à 256 Go de stockage SSD.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons un clavier pleine taille avec une course de touches de 1,3 mm, un port USB-C, un port USB-A, une prise casque 3,5 mm, un port Surface Connect propriétaire et une caméra frontale 720p. Il est livré avec Windows 10 Famille en mode S et dispose de la connectivité Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6 avec une batterie conçue pour proposer jusqu’à 13 heures d’autonomie sur une seule charge.

Certaines configurations disposent également d’un bouton d’alimentation par empreinte digitale avec connexion One Touch à l’aide de Windows Hello.

Le nouveau Surface Laptop Go commence à 629€ et est disponible en pré-commande maintenant dans votre choix de couleurs bleu glacier, grès ou platine. Les expéditions débuteront le 12 octobre.

Surface Pro X

Parallèlement au Laptop Go, Microsoft a également dévoilé une mise à jour de sa tablette Surface Pro X basée sur ARM à partir de 2019. Le PC convertible mis à jour bénéficie d’un nouveau processeur personnalisé Microsoft SQ2 plus rapide et est proposé dans une nouvelle couleur platine coûtant 1699€.

Microsoft a également déclaré qu’il corrigeait l’une des lacunes du nouveau système basé sur ARM, plutôt que ceux basés sur des puces PC Intel traditionnelles, en prenant en charge une gamme beaucoup plus large d’applications Windows traditionnelles via l’émulation x64.

La Surface Pro X sera disponible en France à partir du 27 octobre 2020.