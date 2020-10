Ikea cessera de vendre des piles alcalines non rechargeables d’ici octobre 2021

Ikea, qui a vendu 300 millions de piles alcalines non rechargeables l’année dernière, cessera de les proposer en 2021.

Se promener dans un Ikea et dépenser quelques euros pour un pack de 10 piles Alkalisk ne sera bientôt plus possible. Le fournisseur suédois de meubles et de boulettes de viande a annoncé plus tôt ce matin qu’en raison de préoccupations concernant les déchets et la durabilité, il prévoyait de cesser de vendre presque toutes les batteries non rechargeables dans le monde d’ici octobre 2021.

« IKEA a vendu environ 300 millions de piles alcalines dans le monde l’année dernière, nous voyons donc un grand potentiel pour inciter nos clients à adopter de nouveaux comportements et à utiliser les piles rechargeables à leur plein potentiel », a déclaré Emelie Knoester, responsable du secteur d’activité chez IKEA Range & Supply dans un communiqué.

Il n’y a qu’une exception, cependant: certains produits Ikea reposent sur de minuscules piles bouton non rechargeables, et la société prévoit de continuer à les stocker à court terme.

La société cite les résultats de plusieurs études comparatives comme principal facteur de sa décision, notant que les piles alcalines ont un impact environnemental plus prononcé que leurs homologues rechargeables en nickel-hydrure métallique lorsqu’elles sont utilisées dans des appareils «à forte consommation» comme les haut-parleurs portables et les appareils numériques. appareils photo. Et comme vous vous en doutez, la valeur environnementale des batteries rechargeables ne fait qu’augmenter au fur et à mesure que vous les utilisez.

Ikea affirme qu’après dix charges d’une batterie NIMH « les émissions de gaz à effet de serre sont plus faibles que l’utilisation de piles alcalines pour obtenir la même quantité d’énergie ». Et après 50 charges, «l’impact environnemental global des batteries NiMH est égal ou même inférieur à l’impact de l’utilisation de batteries alcalines».

En fin de compte, Ikea fait valoir que si tous ceux qui ont acheté ces 300 millions de piles jetables achetaient les cellules réutilisables du détaillant, les utilisaient dans des appareils à forte consommation et les rechargeaient plus de 50 fois, nous aurions 5000 tonnes de moins de piles mortes dans les décharges. Maintenant, compte tenu du temps qu’il faudrait pour que ces piles NIMH deviennent positives pour l’environnement par rapport aux piles alcalines jetables, les ramifications du changement écologique d’Ikea ​​prendront probablement des années à être pleinement discernées. Pourtant, il s’agit d’une marque mondiale massive qui fait un appel précieux à long terme, et nous sommes heureux de le voir. En espérant qu’Ikea ​​décide d’être tout aussi minutieux en matière de durabilité lorsque ses haut-parleurs intelligents et ses gadgets pour la maison connectée arriveront à la fin de leur vie utile.