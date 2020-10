Une enquête auprès des développeurs révèle que JavaScript reste le langage de programmation le plus populaire.

JavaScript reste le langage de programmation le plus populaire parmi les développeurs, selon les résultats d’une enquête récente qui a inclus plus de 17 000 réponses de développeurs dans 159 pays. La popularité croissante de Python lui a permis de gagner la deuxième place pour le troisième trimestre 2020, tandis que le troisième langage le plus populaire était Java.

Les informations proviennent de la dernière enquête menée par la société d’analyse SlashData auprès des développeurs. JavaScript est arrivé à la première place une fois de plus et compte 12,4 millions de développeurs de logiciels actifs en augmentation constante, soit un gain de quelque 5 millions depuis la mi-2017. Il a été constaté que Python comptait 9 millions de développeurs actifs et occupait la deuxième place, mais les chercheurs ont également souligné un changement dans sa popularité récente.

Au cours de la dernière année seulement, Python a ajouté 2,2 millions de développeurs, principalement en raison de l’augmentation du machine learning et de la science des données. Et Java, qui est arrivé à la troisième place, avait 8,2 millions de développeurs actifs, une croissance de 1,6 million depuis la mi-2017, bien que les chiffres de Java n’aient pas augmenté au cours des six derniers mois.

Pour arrondir les 6 meilleurs langages de programmation, avec une part assez égale: C/C ++ en contient 6,3 millions, PHP 6,1 millions et C # 6,0 millions. C#, en particulier, a connu une baisse marquée ces dernières années. «Le C# maintient peut-être sa domination dans les écosystèmes des jeux et des développeurs AR/VR, mais il semble perdre son avantage dans le développement de postes de travail, probablement en raison de l’émergence d’outils multiplateformes basés sur les technologies Web», explique le rapport.

Plus bas dans la liste se trouvent des langages de développement d’applications comme Kotlin d’Android et Swift d’Apple. Le rapport note que Swift, qui a été publié pour la première fois en 2014, a dépassé Kotlin au début de 2020. Et avec une base d’utilisateurs de développeurs encore plus petite sont Go, Ruby, Objective C, Rust et Lua, qui ont des chiffres allant de 0,8 millions et 1,5 million.