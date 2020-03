La PS5 sera compatible avec la grande majorité des jeux PS4

Dans un communiqué, Sony affirme que la PS5 sera rétrocompatible à terme avec plus de 4000 jeux PS4.

L’architecte de PlayStation 5 Mark Cerny a déclaré la semaine dernière que la PS5 serait rétrocompatible avec pratiquement «les 100 meilleurs» jeux PS4 au lancement. À juste titre, cela a soulevé des inquiétudes que Sony mettait en place pour revenir sur sa promesse de prendre en charge tous les titres PlayStation 4. Selon Sony, ce n’était qu’un malentendu.

Lundi, PlayStation a mis à jour son récapitulatif de keynote, abordant explicitement les inquiétudes vis à vis de la rétrocompatibilité. Selon Hideaki Nishino, vice-président directeur de la planification et de la gestion des plates-formes de Sony, la PS5 devrait prendre en charge «la grande majorité» des jeux PlayStation 4.

« Nous avons consacré des efforts considérables pour permettre à nos fans de jouer à leurs favoris sur PS5 », a déclaré le vice-président. « Nous pensons que la grande majorité des 4 000+ titres PS4 seront jouables sur PS5. »

Nishino-san a également déclaré que les titres PlayStation 4 devraient mieux fonctionner sur la console de nouvelle génération. Les titres rétrocompatibles devraient bénéficier des fréquences boostées de la PS5, qui fourniront des fréquences d’images plus élevées et plus stables, ainsi que de la possibilité de résolutions plus élevées. Sony est actuellement en train de tester les titres PS4 sur le nouveau hardware, ce qui a conduit à la déclaration incomprise de Mark Cerny.

Il semble donc que les fans peuvent être assurés que la plupart, sinon la totalité, de leur bibliothèque PS4 actuelle, se poursuivra et même fonctionnera mieux sur le nouveau système. La clarification était importante étant donné que l’échec de la mise en œuvre de la compatibilité descendante sur la PlayStation 5 placerait Sony dans une position très défavorable par rapport à la Xbox Series X de Microsoft.

La Series X a déjà une longueur d’avance sur la PS5, car Microsoft a promis qu’elle ne serait pas seulement rétrocompatible avec les titres Xbox One, mais prendrait en charge quatre générations de sofwatres. Sony ne prévoit pas de rendre la PlayStation 5 entièrement intergénérationnelle, sauf via son service PlayStation Now. Bien sûr, étant donné que PS Now est uniquement sur abonnement, Microsoft pourrait jouer cette carte à son avantage.