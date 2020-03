Steam bat à nouveau son record d’utilisateurs simultanés, avec plus de 22 millions de personnes

Steam bat à nouveau son record d’utilisateurs simultanés sur sa plateforme, avec plus de 22 millions de joueurs.

Avec autant de personnes dans le monde qui s’auto-isolent pour empêcher la propagation du coronavirus, Steam continue de voir un nombre record d’utilisateurs simultanés. Après avoir dépassé les 20 millions la semaine dernière, le service a atteint un nouveau sommet de plus de 22 millions.

Le 15 mars, Steam a battu le précédent record d’utilisateurs simultanés en dépassant les 20 millions. Il avait déjà battu le record de 18,8 millions établi le 2 février à peine 24 heures plus tôt. Ce chiffre a dépassé 21 millions vendredi et hier (22 mars), 22 678 529 personnes ont été vues sur Steam en même temps.

Bien qu’il s’agisse d’un nouveau record pour le nombre d’utilisateurs simultanés de Steam, le nombre de joueurs dans le jeu n’a pas atteint le nombre record, bien qu’il soit proche. Sept millions de personnes jouaient à des jeux, manquant tout juste le record de 7,2 millions établi le 1er janvier 2018.

Le nombre maximal d’utilisateurs mensuels de Steam a augmenté depuis septembre et a commencé à augmenter rapidement en janvier, date à laquelle la Chine a commencé à appliquer des règles de confinement strictes. Entre février et maintenant, le pic mensuel a augmenté de plus de 3,5 millions.

Quant à ce qui se joue, Counter-Strike: Go, qui a atteint un nombre record de joueurs de plus de 1,1 million ce mois-ci, reste numéro un. Il est suivi par Dota 2, PUBG, GTA V et Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Alors que de plus en plus de pays introduisent le confinement pour leur population, ne soyez pas surpris de voir le record d’utilisateurs simultanés de Steam battu plusieurs fois ce mois-ci.

En Europe, la pression exercée par tant de personnes supplémentaires en ligne a conduit Amazon, YouTube et Netflix à réduire leur qualité de streaming dans la région, contribuant ainsi à alléger la charge.