Flipboard, c’est quoi ?

Découvrez comment l’application Flipboard, un agrégateur de contenus, vous tient informé avec ses diverses fonctionnalités.

Flipboard est un agrégateur de contenus et une application sociale qui vous permet de suivre des personnes, des sujets et des publications importants pour vous.

La plateforme de nouvelles sociales a fait ses débuts comme une application iPad populaire et, depuis son lancement en 2010, elle est devenue disponible sur d’autres appareils.

L’outil de magazine numérique collaboratif crée une expérience de lecture d’actualités basée sur les sujets que vous avez sélectionnés, les publications que vous suivez et les articles que vous avez lus.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les actualités et l’application sociale.

Comment Flipboard organise les actualités pour vous

Le tableau de bord de Flipboard vous donne accès à tout, des derniers titres aux paramètres de votre compte.

Sur Flipboard, un magazine numérique est une collection d’articles créés et organisés par des organes de presse numériques tels que le National Geographic France, 20 Minutes etc. en fonction de leur contenu publié. Les marques et les particuliers peuvent également créer des magazines numériques que les utilisateurs de Flipboard peuvent ensuite suivre.

La curation est une fonctionnalité cruciale de Flipboard, et les magazines numériques peuvent avoir plusieurs curateurs affectés pour ajouter de nouveaux articles à une «collection». Vous pouvez parcourir les articles sur place ou choisir de les enregistrer pour les lire plus tard et décider si votre magazine est visible uniquement par vous ou par le public. Ceux définis comme privés peuvent être définis comme publics ultérieurement.

Sur Flipboard, les articles sont affichés dans un format de magazine, ce qui signifie que vous pouvez les parcourir comme vous pourriez feuilleter un magazine imprimé. Et comme les photos sont une partie essentielle de l’expérience du magazine, elles sont affichées bien en vue sur tout le site et sur l’application.

Flipboard, une application sociale

Flipboard n’est pas seulement une application de curation de nouvelles. C’est aussi un réseau social. Vous pouvez partager ou aimer les articles que vous lisez et voyez sur Flipboard avec d’autres utilisateurs de l’application ou sur diverses plateformes de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Les utilisateurs de Flipboard peuvent également commenter les articles directement via l’application, ajoutant ainsi l’élément d’engagement à l’expérience de lecture des actualités.

L’application Flipboard vous permet d’activer des alertes pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et des articles les plus lus sur le Web sur plus de 30 000 sujets. Vous pouvez recevoir des notifications pour les actualités et les activités sociales dans Flipboard, y compris la configuration d’alertes d’activité pour vos amis, abonnés et magazines. Vous pouvez faire tout cela depuis votre téléphone, votre tablette ou le navigateur Web de votre ordinateur en utilisant l’un des outils de partage Flipboard.