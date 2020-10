Google permet maintenant de trouver une chanson en la fredonnant

Google vous permet de retrouver le nom d’une chanson en fredonnant ou sifflotant le rythme de celle-ci.

Si vous avez déjà eu une chanson dans le coin de la tête sans pouvoir vous souvenir du nom ou de l’artiste, vous avez probablement réalisé que cela peut vous faire cogiter toute la journée jusqu’à ce que vous le découvriez. Dommage qu’il n’y ait pas de moyen de simplement fredonner la musique dans une application comme Shazam et de l’identifier instantanément. Eh bien, maintenant vous pouvez.

Jeudi, Google a dévoilé « Hum to Search ». La fonctionnalité est incluse avec la dernière mise à jour de l’application mobile Google pour iOS ou Android, et elle fonctionne comme Shazam, sauf que vous n’avez pas à lire la chanson réelle. Au lieu de cela, vous appuyez sur l’icône du microphone, dites « De quelle chanson s’agit-il » ou appuyez sur « Rechercher une chanson ». Ensuite, chantez, sifflez ou fredonnez l’air pendant environ 10 à 15 secondes.

« Alors, comment ça marche? Un moyen simple de l’expliquer est que la mélodie d’une chanson est comme son empreinte digitale: ils ont chacun leur propre identité. Nous avons construit des modèles d’apprentissage automatique qui peuvent correspondre à votre bourdonnement, sifflement ou chant. la bonne empreinte.’ Lorsque vous fredonnez une mélodie dans la recherche, nos modèles de machine learning transforment l’audio en une séquence numérique représentant la mélodie de la chanson. «

Les algorithmes de machine learning analysent votre petite chanson et proposent des correspondances potentielles. Vous n’êtes pas obligé d’être un maestro non plus. Tant que vous reproduisez une approximation proche des notes, cela devrait fonctionner même si vous chantez ou fredonnez hors-ton. Si vous appuyez sur la chanson qui vous semble correspondre, vous affichez des résultats de recherche similaires à ceux que vous trouveriez si vous saisissiez le nom de la chanson, de sorte que les paroles, les vidéos, les informations sur l’artiste, etc. sont renvoyées.