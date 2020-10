Facebook Gaming : le service de cloud gaming est désormais officiel

Facebook Gaming lance officiellement la version bêta de son service de cloud gaming accessible depuis l’application Facebook ou sur navigateur.

Facebook plonge dans le monde du cloud gaming, mais a choisi de l’aborder sous un angle différent. Là où Microsoft, Google, Nvidia et d’autres essaient de fournir la qualité des jeux sur console ou PC via leurs centres de données, Facebook met simplement des jeux gratuits à la portée des utilisateurs de son réseau social.

Facebook Gaming est le dernier venu dans l’engouement pour les jeux en nuage avec un service qui fait les choses d’une manière différente par rapport à GeForce Now de Nvidia, xCloud de Microsoft, Stadia de Google et Luna d’Amazon, pour n’en nommer que quelques-uns.

Le géant des réseaux sociaux veut devenir l’un des poids lourds des jeux cloud, mais dès le départ, il a dû admettre que le lancement sur iOS d’Apple était impossible en raison des politiques de l’App Store, du moins pour le moment. C’est pourquoi les développeurs se mobilisent pour se battre pour un App Store plus ouvert qui ne sera pas utilisé comme une arme contre les concurrents.

Cela laisse Android et le Web ouvert, où Facebook va maintenant faire sa transition loin des agrafes comme FarmVille pour construire une plate-forme pour les jeux gratuits, en particulier le type «tolérant la latence». C’est là que Facebook Gaming diffère grandement de ses concurrents, car la société ne promet pas des choses comme la résolution 4K, le HDR ou 60 images par seconde. Il ne demande pas non plus aux gens d’acheter une manette ou tout autre matériel supplémentaire pour jouer.

Le premier ensemble de six jeux disponibles comprend Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure et la WWE SuperCard de 2K. Ce sont des jeux à écran tactile et ils sont limités à un public américain, mais la société prévoit de s’étendre à d’autres régions et d’inclure plus de jeux dans un proche avenir.

La nouvelle expérience vivra dans un onglet dédié aux jeux, et les développeurs pourront utiliser des publicités lisibles dans le cloud sur le fil d’actualité Android et iOS pour promouvoir leurs jeux.

Facebook veut que ses utilisateurs puissent entrer et sortir des jeux comme ils ont pu le faire avec les jeux instantanés, et leur progression sera liée à leur connexion Facebook et transférée aux jeux autonomes, s’ils décident de jouer. les en dehors du réseau social. Bien sûr, avec les jeux mobiles, cela devrait être facile, mais la société affirme que les jeux PC arriveront également à son service de jeu en nuage à l’avenir.

Pour le moment, aucune information n’est donnée en ce qui concerne le déploiement de cette nouveauté en Europe.