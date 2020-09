Xbox Series S et Series X : prix, date de sortie et design des consoles

Le prix et la date de sortie de la Xbox Series X ont été divulgués. De son côté, Microsoft a confirmé la Series S.

Suite à une nouvelle série de fuites autour de ses prochaines consoles Series S et Series X, Microsoft a officiellement confirmé l’existence de sa console sans disque, qualifiant la Series S de «la plus petite Xbox de tous les temps», qui sera vendu 299 €. Alors que la société attend avec impatience de partager plus d’informations bientôt, plusieurs fuites autour du design de la console et des comparaisons de taille avec la Series X ont déjà fait surface sur le Web, suggérant un prix de 499 $ (et probablement autant en euros) pour cette dernière avec une date de lancement des deux consoles le 10 novembre 2020.

En dehors du packaging du contrôleur, Microsoft a fait peu ou pas mention de la plus petite Xbox Series S, une approche différente de Sony, qui a révélé les deux versions de la PlayStation 5 en juin.

Cela a donc changé lorsque la société a officiellement confirmé la Xbox Series S à 299 €. Contrairement aux rendus précédents qui suggéraient un design en forme de cube, la Series S est rectangulaire et semble avoir des dimensions similaires à la Xbox One X actuelle, parallèlement à l’absence de fente pour disque.

Un objectif de performances inférieur contribue au prix moins élevé de la Series S. Bien que Microsoft ne parle toujours pas du prix de la Series X, Windows Central cite des «sources» confirmant qu’elle coûtera 499 dollars (et donc 499 euros chez nous) lorsque les deux consoles seront lancées le 10 novembre, quelques jours plus tard que ce qui était indiqué précédemment par le packaging de la Series X.

En plus de la vente dans le commerce, Microsoft vendrait les deux consoles via son programme Xbox All Access à 25 €/mois et 35 €/mois, respectivement, ce qui en fait une offre assez tentante étant donné qu’ils seront fournis avec Xbox Live et Game. Passer des abonnements.

Alors que Microsoft est le premier à aborder les prix des consoles de nouvelle génération, il reste à voir ce que Sony sera capable de proposer pour la PS5. Pour l’instant, il s’agit simplement de demander aux joueurs de trouver un peu de temps pour se détendre et réfléchir pendant que cela prépare (espérons-le) une réponse appropriée.

Find some time to relax and reflect. pic.twitter.com/yO0HpXInZd — PlayStation (@PlayStation) September 7, 2020