Faire tourner le jeu Doom sur un test de grossesse, c’est possible !

Un modder a décidé de faire tourner le célèbre jeu Doom d’Id Software sur un test de grossesse … et ça marche !

On dit depuis longtemps que s’il a un écran, Doom peut y être lancé. La liste des appareils piratés pour jouer au célèbre titre d’id Software est longue, mais le dernier élément est quelque chose auquel personne ne se serait attendu: un test de grossesse. Il y a cependant quelques énormes mises en garde.

L’acte de magie technique vient du programmeur californien Foone. Il a tweeté une vidéo de ce qui semble être Doom fonctionnant sur le minuscule écran d’un kit de test de grossesse électronique, mais quelques explications s’imposent.

Foone explique quelques points importants. Premièrement, ils ne jouent pas réellement au jeu; c’est juste une vidéo non interactive de Doom. Deuxièmement, l’écran et le microcontrôleur de l’appareil ont dû être remplacés car «le processeur existant ne peut pas être reprogrammé et l’écran LCD existant ne peut afficher que 4 choses», ce qui signifie que la seule partie originale du test de grossesse est la coque extérieure. Il est également précisé que le hardware ne rentre même pas dans le boîtier.

I tried zooming in and turning up the in-game gamma a bit, so you can see what's going on slightly better.

(It's a 128×32 pixel monochrome display, it's never gonna be great) pic.twitter.com/dAU7LZ1pkT

— foone (@Foone) September 7, 2020