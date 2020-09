Twitch permet désormais à quiconque d’organiser une soirée cinéma avec du contenu Prime Video

Twitch permet aux streamers de sa plateforme de regarder du contenu Amazon Prime Video avec leurs abonnés.

La fonction Watch Parties de Twitch est maintenant déployée pour tout le monde, donnant aux streamers et à leurs abonnés du monde entier la possibilité de regarder ensemble la bibliothèque de films et des séries d’Amazon. Ce n’est pas seulement pour les familles; tant que tout le monde a un compte Amazon Prime, un streamer peut désormais héberger un visionnage de film «public» avec tous ses followers.

Les Watch Parties ont connu un boom général au cours des derniers mois alors que les gens confinés chez eux avaient trouvé des moyens de rendre le visionnage de contenus plus social et interactif. Contrairement aux applications comme Scener, qui permet aux utilisateurs de diffuser des titres Netflix, Disney Plus et HBO avec des amis aux États-Unis, les Watch Parties de Twitch sont spécialement conçues pour Amazon Prime Video. Si la fonction Watch Parties n’est actuellement pas disponible sur les appareils mobiles, Twitch y travaille et prévoit de déployer cette fonctionnalité dans les mois à venir.

Cette décision intervient au milieu de rapports récents selon lesquels le contenu non lié au jeu est plus performant que le contenu de jeu sur Twitch. Twitch a commencé à déployer lentement les Watch Parties sur certains streamers en octobre 2019. Amazon a également déployé une fonctionnalité Watch Parties directement aux abonnés Amazon Prime Video en juin pour les personnes qui souhaitaient organiser des soirées privées avec leurs amis et leur famille.

Bien que la fonction soit bientôt disponible dans le monde entier, les complications liées aux licences dues aux emplacements géographiques affecteront ce que les internautes verront. Par exemple, les programmes sous licence d’Amazon Prime Video au Royaume-Uni (comme Star Trek: Picard) ne sont pas disponibles aux États-Unis sur Amazon Prime Video; Picard vit exclusivement sur CBS All Access. Si un streamer britannique lit un épisode, un internaute aux États-Unis ne pourra pas regarder l’épisode même s’il utilise un compte Prime.

On ne sait pas exactement combien de streamers et d’internautes aux États-Unis ont utilisé cette fonctionnalité depuis le déploiement de la version bêta chez Twitch Partners en avril. Néanmoins, Watch Parties est un autre moyen pour Amazon de continuer à faire de la promotion croisée de ses deux produits et de garder les gens dans son écosystème.