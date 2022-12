10 façons d’améliorer vos infographies

Les infographies aident à comprendre de grands ensembles de données et des concepts complexes. Voici donc 10 astuces pour les perfectionner.

Pourquoi sommes-nous fascinés par les infographies ? C’est peut-être parce que des visualisations bien conçues peuvent nous aider à comprendre de grands ensembles de données et des concepts complexes. Elles condensent l’information en quelque chose de gérable.

Dans son livre, The Functional Art, Alberto Cairo écrit : « Le premier et principal objectif de tout graphique et de toute visualisation est d’être un outil permettant à vos yeux et à votre cerveau de percevoir ce qui se trouve au-delà de leur portée naturelle ».

Infographies quantitatives versus qualitatives

Les infographies visualisent à la fois le contenu quantitatif et qualitatif.

Quantitatif fait référence à tout ce que vous pouvez mesurer. Pensez aux graphiques, aux visualisations de données, aux cartes statistiques et aux formats similaires. Ces infographies transforment les nombres en quelque chose de concret.

Les designs qualitatifs réalisés par des agences d’infographies visualisent des objets, des concepts et des idées. Ils utilisent des tableaux, des diagrammes et des illustrations pour améliorer la compréhension.

Les infographies hybrides incluent les deux types.

Concevoir et interpréter des infographies

Lorsque vous concevez des infographies quantitatives, vous encodez les valeurs des données en points, lignes, formes et couleurs. Vous pouvez afficher la valeur de chaque point de données sous la forme d’un cercle dans un graphique linéaire sur une échelle de coordonnées avec la couleur de la ligne indiquant la catégorie de données.

Lorsque vous concevez des infographies qualitatives, en particulier des graphiques et des diagrammes, vous encodez des concepts dans leurs caractéristiques spatiales. Par exemple, vous pouvez placer des éléments à proximité pour montrer qu’il existe une relation entre eux. Ou vous pouvez placer un objet en haut d’un graphique hiérarchique pour montrer son importance.

Voici un processus et quelques lignes directrices pour aider les débutants à concevoir des infographies efficaces :

Avoir un plan.

Analyser le besoin et l’objectif. Déterminez si une visualisation aidera votre public à comprendre les informations que vous souhaitez présenter. Si une infographie les aide à atteindre un objectif pédagogique, allez de l’avant en pensant à l’apprenant. Si ce n’est pas le cas, arrêtez-vous avant de vous engager dans une méthode qui n’est peut-être pas le mécanisme d’apprentissage le plus efficace.

Tenez compte de la littératie graphique du public. Sélectionnez un format visuel que les apprenants comprendront. Pour la plupart des publics, choisissez des formats courants que vous voyez dans les médias populaires. Utilisez des icônes et des symboles conventionnels pour que l’infographie soit facile à traiter mentalement.

Choisissez le bon format pour vos informations. Les formats d’infographie sont conçus pour des types spécifiques de données et de contenu. Certains exemples incluent un organigramme qui montre un processus ; un graphique linéaire qui montre les tendances au fil du temps ; ou des graphiques à barres qui comparent des quantités.

Il existe de nombreuses ressources en ligne pour vous aider à choisir le type de graphique le mieux adapté à vos besoins.

Organisez la mise en page.

Utilisez un alignement cohérent. Alignez systématiquement les graphiques et le texte à gauche, à droite ou centrés. Alignez également les éléments de l’infographie les uns avec les autres. Vous pouvez constater que l’utilisation d’une grille de concepteur aide à cela.

Utilisez le regroupement pour afficher les relations. Lorsque vous placez des éléments dans un groupe, les lecteurs supposent qu’il existe une relation entre eux. Les moyens de grouper des éléments incluent le rapprochement d’objets ; utiliser des objets de taille, de forme et de couleur similaires ; et tracer une limite autour des objets. L’inverse est également vrai. Évitez le regroupement visuel d’éléments qui ne sont pas liés.

Soyez visuellement efficace.

Augmentez le signal et réduisez le bruit. Le signal est votre message, et le bruit est l’information inutile. Supprimez les éléments visuels qui détournent l’attention du signal, tels qu’un grand logo, des images inutiles ou du texte superflu.

Conception pour un accès universel. Accueillir les apprenants déficients visuels. Utilisez des modèles pour distinguer les catégories de données plutôt que la couleur uniquement. Ajoutez des étiquettes à tous les éléments. Utilisez un contraste maximal entre le texte et l’arrière-plan. Enfin, les lecteurs d’écran ne peuvent pas interpréter le texte d’une image, alors fournissez un texte alternatif (une transcription qui transmet les informations de l’image) ou créez-le en HTML/CSS. Vous pouvez également choisir de fournir une version audio commentée.

Choisissez une police propre et lisible. Les titres, les étiquettes et les explications d’une infographie peuvent être essentiels pour la comprendre. Choisissez des polices où les lettres sont faciles à distinguer les unes des autres et faciles à lire. La justification à gauche est préférable pour les paragraphes de texte plus longs.

Rendez-la significative.

Placez les éléments dans un ordre logique. Établir une structure et un agencement d’éléments qui rehaussent ou renforcent le sens. Si un diagramme comporte des parties numérotées, placez les numéros dans un ordre qui sera facile à lire (de haut en bas et de gauche à droite dans les cultures occidentales). Organisez les données dans un graphique à barres du plus petit au plus grand ou inversement lorsque cela a du sens.

Rendre les chiffres faciles à comprendre. Dans la plupart des cas, arrondissez tous les nombres. Et effectuez des conversions mathématiques plutôt que de demander au public de le faire.

Les représentations visuelles sont un moyen éprouvé de transformer des données et des idées abstraites en une forme concrète, mais elles peuvent induire en erreur ou confondre les spectateurs lorsqu’elles sont mal conçues. Si vous prenez le temps d’analyser, de réfléchir et de planifier, vos compétences en design s’amélioreront naturellement.