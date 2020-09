Faut-il éviter les jeux Fitgirl Repacks ?

FitGirl est un groupe warez qui publie des jeux vidéo piratés pour PC. Faut-il éviter les Repacks proposés par cette team ?

Récemment, une tendance a émergé parmi les distributeurs de logiciels malveillants : les mineurs de Bitcoin étant intégrés dans les installateurs de repacks de jeux. Ce type de détournement de système n’est qu’une des nombreuses façons d’exploiter un utilisateur en utilisant les ressources informatiques de son système pour générer de l’argent. Les logiciels malveillants ou malwares sont facilement regroupés avec des installateurs de jeux qui sont ensuite téléchargés et partagés avec des utilisateurs sans méfiance à l’aide de sites de téléchargement de torrent ou de direct download. Une fois qu’une machine est infectée, un mineur Bitcoin téléchargé effectue silencieusement des opérations de minage sans le consentement de l’utilisateur.

Nous avons vu cette technique utilisée par Trojan: Win32/Maener.A. Cette menace est l’œuvre de TrojanDropper: Win32/Maener.

Qu’est-ce qu’un FitGirl Repack ?

Lorsque vous disposez des fichiers d’installation d’un jeu, vous disposez de nombreux éléments différents, dont tout le monde n’a peut-être pas besoin. Vous aurez vos textures, vos fichiers audio, vos modèles, etc. Par exemple, si vous téléchargez un jeu, vous n’avez peut-être pas besoin des textures 4k, car votre machine est limitée au 1080p. Ou alors vous n’avez pas besoin des modules linguistiques espagnol et allemand.

Fitgirl sépare tous ces éléments en éléments facultatifs et utilise des algorithmes de compression pour réduire davantage la taille. Vous obtenez le même jeu, mais vous pouvez omettre les contenus inutiles et alléger le tout pour avoir un téléchargement moins conséquent. Vous choisissez les choses pertinentes, et ignorez ce que vous ne voulez pas ou n’avez pas besoin.

FitGirl n’est PAS un groupe warez qui craque les jeux. C’est une team qui « repack » les jeux vidéo. Les repacks Fitgirl incluent également des logiciels malveillants et des virus. Au lieu de cela, chaque repack de jeux comme fitgirl repack comprend des scripts et des fichiers nuisibles qui ciblaient votre lecteur C, où votre système d’exploitation a été installé. Parmi les jeux concernés, on peut notamment citer Assassin’s Creed Origins, The rise of the Tomb Raider et Need for Speed Payback.

Faut-il éviter les jeux Fitgirl Repacks ?

Lorsque vous ouvrez les repacks Fitgirl, cela crée automatiquement un fichier malveillant inconnu sur le lecteur C de votre machine.

Mais ce n’est pas tout. Il manque des fichiers lors de l’installation, les repacks ont des problèmes de son majeurs et la moitié du temps se bloquent instantanément. Alors que les jeux publiés par d’autres teams fonctionnent sans problème, les versions Fitgirl ne fonctionnent jamais correctement. Il est donc recommandé de toujours vérifier ce que vous souhaitez télécharger avant de le faire.