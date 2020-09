Pinterest Video Downloader : télécharger facilement des vidéos

Comment télécharger des vidéos, des images et des gifs sur Pinterest? Voici l’outil parfait : Pinterest Video Downloader.

Il est étrange de voir combien de personnes utilisent Pinterest et pourtant c’est l’une des plateformes sociales dont on parle le moins. Construit autour de photos, le site vous aide à découvrir des idées créatives. Que vous recherchiez une recette, un cadeau DIY, des citations, des accessoires ou des vêtements, la plateforme a tout pour plaire.

Pinterest est l’une des plateformes les plus addictives. Une fois que vous commencez à l’utiliser, vous ne voulez plus jamais le quitter. Si vous découvrez quelque chose d’intéressant, vous pouvez le mettre en signet ou l’enregistrer dans l’un de vos tableaux. Les tableaux sont les outils de signets visuels. Vous pouvez créer plusieurs tableaux et ces derniers peuvent être publics/privés et peuvent être partagés avec d’autres.

Le réseau social a été fondé par Ben Silbermann, Paul Sciarra et Evan Sharp. Il propose à ses utilisateurs de se créer des collections d’images numériques qui ont attiré leur attention sur internet. L’ajout d’images peut se faire par l’intermédiaire du bouton pin it, un raccourci à intégrer directement dans le navigateur, ou par l’intermédiaire d’une démarche classique de téléversement via le bouton add du site. Une fois l’image sélectionnée, celle-ci peut être catégorisée. Une légende peut aussi être renseignée.

Si le réseau social est très populaire, avec plus de 250 millions d’utilisateurs, nombreux sont ceux à ignorer comment télécharger une vidéo sur la plateforme.

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE POUR TÉLÉCHARGER SUR PINTEREST.COM

Consultez ces instructions pour vous faciliter le processus de téléchargement d’une vidéo depuis Pinterest. Il y a 3 façons de le faire:

PREMIÈRE FAÇON

Allez sur Pinterest.com et vérifiez la vidéo que vous aimez télécharger;

Copiez l’URL de cette vidéo;

Ensuite, allez sur Free Online Pinterest Video Downloader;

Collez l’URL que vous avez copiée dans le champ de recherche;

Après cela, appuyez sur le bouton « Télécharger » – et votre vidéo sera prête !

DEUXIÈME FAÇON

Installez simplement Pinterest Video Downloader;

Allez sur le site Web Pinterest.com et regardez la vidéo qui vous intéresse;

Après tout, appuyez simplement sur le bouton « Télécharger la vidéo » – et tout est terminé.