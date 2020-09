Streaming : Top 10 des meilleurs sites de streaming gratuits pour séries et films

Vous cherchez un site pour regarder des films en streaming gratuitement ? Voici notre top 10 des meilleurs sites.

Regarder des films ou des séries TV pendant son temps libre est le passe-temps de beaucoup de gens. Habituellement, dans notre routine bien remplie, nous n’avons pas le temps de regarder notre série ou nos films préférés sur une base régulière. Nous préférons donc regarder des films pendant notre temps libre. Cependant, aller au cinéma n’est pas tout le temps le plus simple. Vient ensuite une autre option: regarder des films en ligne tout en restant à la maison. Netflix et Amazon Prime sont peut-être devenus une évidence pour certains de nos jours, mais ce sont des services premium et payants. Cependant, il existe de nombreux sites Web de streaming gratuit sans inscription que vous pouvez visiter. Dans cet article, nous allons vous faire découvrir les 10 meilleurs sites Web de streaming de films gratuits à utiliser en 2019.

Top 10 des sites de streaming gratuits sans inscription

Cine974

Ce site de streaming met à disposition tous les derniers films live action et animés en streaming sans aucune limitation. Le menu de droite propose des actualités sur le cinéma afin de ne rien rater des prochaines sorties.

Papystreaming

Papystreaming est l’un des plus anciens sites de streaming français disponibles. Le site propose des films complets et des séries en streaming en français ainsi qu’en VOSTFR selon les liens. Le contenu est disponible gratuitement et en illimité. Précisons que l’installation du logiciel Cacaoweb est nécessaire. Celui-ci permet de débrider les plateformes de visionnage et de regarder ainsi vos vidéos en qualité HD. Et bonus sur Papystreaming, la publicité est totalement absente du site, car tout est financé par les liens de parrainage.

FilmGratuit

Ce site propose des films et de séries. L’interface est claire et accessible. Vous y trouverez les derniers films sortis dans les salles obscures. Si jamais vous ne savez pas quoi regarder, la catégorie « Les Plus populaires » est fortement recommandée.

Si vous recherchez un film en particulier, il est possible de faire une recherche par année, qualité ou bien encore par langue.

Zone Streaming

Nouveau venu, zone-streaming propose de visionner tous vos films et séries préférés en VF, VOSTFR HD. Il dispose d’un catalogue assez large et se démarque en proposant en plus des courts-métrages et des webséries.

Streamog.to

Streamog propose des films, séries et animes en langue française et en sous-titrés. L’interface du site est intuitive, la navigation est simple, plusieurs lecteurs pour éviter les interruptions pendant la lecture sont intégrés et plusieurs serveurs sont installés pour télécharger le contenu afin de le visionner hors connexion.

HD LightStream.com

HD LightStream affiche un design très simple mais efficace. Le site est facile d’accès et même le visiteur le plus novice sera en mesure de trouver ce qu’il cherche. Sous chaque fiche de film, il est possible de laisser son avis après l’avoir visionné.

VoirFilms

Ce site donne la possibilité de regarder vos Films, Séries et Animes préférés en streaming. Les visiteurs ont le choix de suivre un Film ou un épisode de Série en VO (Version Originale), en VF (Version Française) ou encore en VOSTFR (Version Originale Sous-Titrée Français).

EnSeries

EnSeries propose du streaming HD, et fait partie des meilleurs sites pour regarder des séries en streaming gratuitement. Sans inscription, Enseries offre tous les dernières séries en exclusivité et en streaming sans aucune limitation.

Papstream

Papstream vous propose des films en VF (version française) et en VOSTFR (version originale sous-titrée en Français). Vous y trouvez des films d’action, des séries policières, des films romantiques, de la science-fiction et même des animés.

Enstream

Si vous cherchez à regarder un film en streaming, le nouveau site Enstream est une bonne option. Il dispose d’une interface agréable et facile à prendre en main. Il est possible de chercher un film par année ou par réalisateur et il y a même une option pour demander l’ajout d’un film.