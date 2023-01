Fortnite bientôt de retour sur l’iPhone ?

Via son compte Twitter, le PDG d’Epic tease un retour de Fortnite sur iPhone en 2023.

Près de trois ans après que Fortnite a été retiré de l’App Store, le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a déclaré que le jeu de bataille royale reviendrait dans l’écosystème Apple en 2023. Alors qu’Apple et Epic sont toujours devant les tribunaux pour les pratiques de l’App Store aux États-Unis, une loi importante en Europe est maintenant en vigueur, et cela pourrait être la raison pour laquelle Sweeney tease ce retour.

Next year on iOS! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 31, 2022

La nouvelle loi européenne sur les marchés numériques obligera Apple à ouvrir son écosystème aux applications et aux boutiques d’applications tierces. D’autres modifications incluent l’ouverture d’un plus grand nombre de ses API à des applications tierces, la suppression de l’obligation pour les navigateurs Web tiers d’utiliser WebKit et la possibilité pour les utilisateurs d’installer des systèmes de paiement tiers.

Bien que l’on ne sache pas comment Apple procédera à ces changements, la firme de Cupertino prépare iOS 17 pour se conformer à ces règles, mais uniquement en Europe, car d’autres pays, dont les États-Unis, devraient adopter des lois similaires forçant la main d’Apple.

Depuis 2020, lorsqu’Epic Games a tenté d’éviter les règles de l’App Store en ajoutant une porte dérobée à sa populaire bataille royale Fortnite et en ne donnant pas à la société Cupertino une part de chaque achat intégré effectué via son système, les deux sociétés ont entamé une bataille juridique. Alors qu’Apple a obtenu une décision favorable dans un premier temps, les deux ont fait appel de la décision.

Cette bataille juridique a commencé parce qu’Apple n’a pas accordé à Epic Games une offre spéciale concernant les achats intégrés. Avec cela, Tim Sweeney est parti en croisade contre la société de Cupertino car il voulait que l’Open App Markets Act devienne une loi aux États-Unis. Si cela devenait une réalité, Apple et d’autres entreprises devraient autoriser les magasins tiers dans leur écosystème en ayant des magasins tiers dans l’écosystème d’Apple.