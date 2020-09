Samsung : le prix du Galaxy Z Fold 2 dépasse les 2 000 €

Après sa présentation il y a quelques semaines, Samsung a fixé le prix du Galaxy Z Fold 2 au dessus des 2 000 €.

Ceux qui espèrent que le dernier smartphone pliable de Samsung serait plus abordable que le modèle de première génération vont certainement être déçus car nous avons appris que le prix du Galaxy Z Fold 2 serait le même, à savoir 2020 €.

Samsung a révélé pour la première fois le Galaxy Z Fold 2 lors de son événement Unpacked le 5 août, mais n’a dévoilé que quelques détails. Désormais, nous avons la fiche technique complète à notre disposition.

Le Galaxy Z Fold 2 est doté d’un écran de couverture HD + Super AMOLED de 6,2 pouces (25: 9, résolution de 2260 x 816, 386 PPI) qui se transforme en un écran QXGA + Dynamic AMOLED de 7,6 pouces (22,5: 18, résolution de 2208 x 1768, 373 PPI) une fois déplié. Sous le capot se trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 865 Plus couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne UFS 3.1.

L’arrière du smartphone comprend un module avec trois appareils photo 12 mégapixels tandis que la caméra de couverture frontale est une unité de 10 mégapixels avec une ouverture f/2,2 et un champ de vision de 80 degrés. Sa batterie de 4500 mAh offre une autonomie pour «toute la journée» et, bien sûr, vous obtiendrez Android 10 préinstallé sur le smartphone.

Précisons aussi qu’il n’y a pas de prise casque ou de résistance à l’eau à proprement parler. De plus, il ne semble pas y avoir d’emplacement pour insérer une carte microSD pour l’extension de l’espace de stockage. Mais de loin, le plus gros obstacle pour beaucoup sera le prix de l’appareil.

Le Galaxy Z Fold 2 devrait être lancé sur environ 40 marchés, y compris la France, le 18 septembre. Les personnes intéressées peuvent réserver l’appareil dès maintenant auprès d’une petite poignée de commerçant en ligne.