Le CES 2021 se déroulera uniquement en ligne

L’édition 2021 du CES, le plus grand salon mondial de l’électronique, se tiendra exclusivement en ligne.

En tant que l’une des plus grandes conférences technologiques annuelles au monde, le CES sert de tremplin d’une semaine aux entreprises pour présenter leurs dernières innovations pour l’année à venir. Les membres de la presse jouent un rôle important dans le processus de livraison des messages. Avoir des journalistes sur le terrain pour se familiariser avec les gadgets et poser des questions est extrêmement précieux. Naturellement, c’est le genre de chose qui ne peut tout simplement pas être remplacée par un communiqué de presse bien rédigé, des démonstrations de produits sur YouTube ou même une présentation en direct.

La Consumer Technology Association (CTA) a annoncé mardi que l’édition 2021 du Consumer Electronics Show (CES) serait une expérience entièrement numérique.

Pas plus tard que le mois dernier, le CTA a déclaré qu’il prévoyait d’accueillir le CES 2021 en tant qu’événement en personne, bien que des politiques d’assainissement améliorées soient en place. Mais beaucoup de choses se sont passées depuis début juin et avec de nouveaux cas de Covid-19 continuant d’affluer à un rythme record, il semble de plus en plus probable que nous soyons loin de la fin de cette pandémie.

Big news👀 CES 2021 is going all-digital! Get ready for a new immersive experience where you’ll have a front row seat to the action https://t.co/IzmHDpIu1Y — CES (@CES) July 28, 2020

Gary Shapiro, président et chef de la direction du CTA, a déclaré qu’il n’était tout simplement pas possible de convoquer en toute sécurité des dizaines de milliers de personnes à Las Vegas pour se rencontrer et faire des affaires en personne. «En passant à une plate-forme entièrement numérique pour 2021, nous pouvons offrir une expérience unique qui aide nos exposants à se connecter avec des publics existants et nouveaux», a ajouté Shapiro.

Le CTA a annoncé son intention de revenir à Las Vegas pour le CES 2022 avec une expérience combinant les meilleurs éléments d’un évènement physique et numérique.