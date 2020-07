Roblox : 35 millions d’utilisateurs actifs par mois supplémentaires en seulement cinq mois

Roblox atteint les 150 millions d’utilisateurs actifs par mois, battant au passage le célèbre jeu Minecraft.

Les plateformes en ligne qui réduisent l’ennui ou répondent à un besoin, comme les services de jeux ou les applications de visioconférence, ne connaîtront probablement qu’une croissance supplémentaire à mesure que la pandémie de Covid-19 se prolonge sans fin en vue.

La plateforme de jeu en ligne Roblox compte désormais plus de 150 millions d’utilisateurs actifs par mois, a révélé la société lors de sa récente conférence des développeurs. L’événement, comme la plupart des autres en cette période incertaine, a été organisé en ligne.

Roblox est l’une des nombreuses entreprises qui ont bénéficié de la pandémie actuelle de Covid-19. En février, Roblox célébrait avoir atteint 115 millions d’utilisateurs actifs par mois. L’ajout de 35 millions d’utilisateurs actifs par mois en seulement cinq mois est impressionnant, quelle que soit la façon dont vous regardez ce chiffre. De plus, Roblox bat ainsi le célèbre jeu Minecraft. En effet, en mai 2020, Minecraft comptait 126 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Les joueurs ne sont pas les seuls à bénéficier du succès de Roblox. Les développeurs de la plateforme sont en passe de gagner collectivement 250 millions de dollars grâce à la vente de produits dans le jeu et au temps passé dans leurs jeux par les abonnés premium. En comparaison, les développeurs n’ont gagné que 110 millions de dollars grâce à leur travail en 2019.

Le chiffre pourrait également être beaucoup plus élevé, car seul un petit pourcentage de développeurs, environ 345 000 sur plus de deux millions de créateurs, ont monétisé leurs jeux jusqu’à présent.

Roblox est maintenant téléchargeable gratuitement sur Android et iOS ainsi que sur Windows, macOS et sur Xbox One ou encore sur les casques VR.