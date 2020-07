Découvrez comment créer et utiliser votre compte PayPal pour effectuer des paiements en ligne en toute sécurité.

La création d’un compte PayPal est un jeu d’enfant. Cependant, il ne suffit pas de remplir un formulaire avec votre nom et votre adresse e-mail. Vous devez être conscient de quelques étapes et exigences que nous avons décrites dans ce guide détaillé.

Vous aurez besoin de quelques éléments pour configurer un compte PayPal, y compris une carte bancaire pour effectuer des paiements, votre carte bancaire / relevé bancaire à des fins de vérification et, dans certains cas, même une pièce d’identité comme un passeport.

Types de comptes PayPal

Avant de commencer à créer un compte PayPal, vous devez décider du type de compte PayPal que vous souhaitez créer. Il existe deux types: personnel et professionnel, et ils ont chacun certains avantages et utilisations idéales.

Si vous souhaitez simplement envoyer de l’argent à des amis ou faire des achats en ligne, un compte PayPal personnel est tout ce dont vous avez besoin. Il s’agit du type de compte le plus simple à configurer, et pour la grande majorité des gens, c’est celui que vous souhaitez choisir.

L’autre type de compte est spécifiquement destiné aux entreprises. Choisissez cette option si vous souhaitez vendre des produits en ligne et accepter les paiements par carte de débit et de crédit pour une somme modique. Un compte professionnel permet également à jusqu’à 200 employés d’accéder au compte et offre d’autres avantages spéciaux.

Pour les besoins de ce guide, nous nous concentrerons sur la création d’un compte PayPal personnel, mais le processus est très similaire pour les deux types de comptes.

Comment créer un compte PayPal

Commençons par les bases. Pour créer un compte PayPal, allez sur le site Web de Paypal et cliquez sur le bouton S’inscrire dans le coin supérieur droit de l’écran. L’étape suivante consiste à choisir le type de compte souhaité: Personnel ou Professionnel.

L’étape suivante consiste à remplir le formulaire qui apparaît avec votre nom, votre adresse e-mail et votre mot de passe. Vous devez également sélectionner le pays dans lequel vous vivez. Cliquez sur Continuer, puis remplissez le deuxième formulaire en sélectionnant votre nationalité et en saisissant votre adresse, votre numéro de téléphone et toute autre information requise. Une fois que vous cliquez sur Continuer, votre compte sera créé. Mais ce n’est pas encore terminé.

Pour commencer à utiliser le service, vous devez ajouter votre carte bancaire. Cela liera votre compte PayPal à un compte bancaire afin que vous puissiez déposer ou retirer de l’argent en ligne. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton bleu Commencer et en remplissant le formulaire qui apparaît. Ceci est techniquement facultatif, mais sans cela, votre compte PayPal sera sévèrement limité.

La dernière étape de ce processus consiste à vérifier votre adresse e-mail, si vous ne l’avez pas déjà fait, en cliquant sur le lien dans l’e-mail qui vous a été envoyé par PayPal.

Ci-dessous, nous avons répertorié la liste complète des étapes en bref à titre de référence.

Comment créer un compte PayPal:

Accédez au site Web de PayPal et cliquez sur le bouton S’inscrire dans le coin supérieur droit. Sélectionnez le type de compte souhaité – Personnel ou Professionnel – et cliquez sur Continuer. Ajoutez votre nom, votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur Continuer. Ajoutez votre adresse et les autres informations requises, puis cliquez sur Continuer. Facultatif: cliquez sur le bouton bleu Premiers pas, ajoutez les informations de votre carte de crédit, puis cliquez sur Ajouter une carte. Vérifiez votre adresse e-mail en cliquant sur le lien dans l’e-mail qui vous a été envoyé par PayPal.

Comment vérifier un compte PayPal

Pour des raisons de sécurité, avant de commencer à utiliser votre carte bancaire ou votre compte bancaire, vous devrez vérifier votre compte PayPal. Pour vérifier une carte sur le service, connectez-vous à votre compte, cliquez sur Portefeuille et sélectionnez la carte que vous souhaitez vérifier. Cliquez ensuite sur le lien Confirmer la carte, puis sur OK, après quoi PayPal facturera une petite somme d’argent sur votre carte. Ne vous inquiétez pas, vous serez remboursé quelques jours après la vérification de celle-ci.

L’étape suivante consiste à vérifier le débit de PayPal sur votre relevé de carte de crédit. Il s’agit d’un code à quatre chiffres qu’il faut utiliser pour vérifier la carte. Cliquez simplement sur l’onglet Portefeuille de votre compte PayPal, sélectionnez la carte que vous souhaitez vérifier, entrez le code à quatre chiffres, puis cliquez sur Confirmer. Voilà: vous pouvez désormais utiliser PayPal pour envoyer et recevoir de l’argent.

Le processus pour les comptes bancaires est plus ou moins le même, la plus grande exception étant que le service effectuera deux dépôts sur votre compte bancaire en montants aléatoires compris entre 0,01 USD et 0,99 USD. Une fois que cela se produit, vous devez entrer ces deux montants pour vérifier votre compte bancaire, tout comme vous avez entré le code à quatre chiffres pour vérifier votre carte de crédit. Et pour répondre à votre prochaine question, non, vous ne pourrez pas conserver l’argent déposé par PayPal, désolé.

Encore une fois, ci-dessous, nous avons répertorié les instructions étape par étape pour résumer le tout.

Comment vérifier un compte PayPal:

Cliquez sur l’onglet Portefeuille et sélectionnez la carte que vous souhaitez vérifier. Cliquez sur le lien Confirmer la carte, puis sur OK, après quoi PayPal facturera un petit montant sur votre carte. Vérifiez les frais de PayPal sur votre relevé de carte de crédit et notez le code à quatre chiffres. Cliquez à nouveau sur l’onglet Portefeuille dans PayPal. Sélectionnez la carte que vous souhaitez vérifier. Saisissez le code à quatre chiffres, puis cliquez sur Confirmer.

Si vous utilisez ultérieurement une autre carte ou un autre compte bancaire sur votre compte PayPal, vous devrez également la/le vérifier. Une autre chose à noter est que la plateforme peut vous demander une forme d’identification à tout moment. Cela se produit fréquemment une fois qu’une certaine somme d’argent passe par votre compte. Cela varie en fonction du pays dans lequel vous vivez, mais c’est surtout un moyen d’éviter la fraude et l’évasion fiscale, ce qui est une bonne chose.

Voilà tout ce que vous devez savoir pour configurer un compte PayPal. Comme vous pouvez le voir, le processus est gratuit, facile et ne prend pas beaucoup de temps.