Amazon se rapproche des livraisons de drones après l’approbation de la FAA

Amazon a obtenu le feu vert de la part de la direction de l’aviation civile américaine pour un service de livraison par drone aux USA.

Amazon planifie des livraisons automatisées de drones depuis près de sept ans maintenant, Jeff Bezos annonçant ses intentions dès 2013. La direction de l’aviation civile américaine (FAA) a permis à l’entreprise de commencer à tester ses drones dans l’espace aérien américain en 2015, mais il y avait des limites à ce qu’elle pouvait faire, y compris les drones restant à portée de vue du pilote et de l’observateur.

Désormais, la FAA a délivré un certificat de transporteur aérien Part 135 à Amazon pour ses drones Prime Air, ce qui signifie qu’elle peut transporter des marchandises sur de petits drones «au-delà de la ligne de vue» de l’opérateur.

«Cette certification est une étape importante pour Prime Air et indique la confiance de la FAA dans les procédures d’exploitation et de sécurité d’Amazon pour un service de livraison de drone autonome qui livrera un jour des colis à nos clients du monde entier», a déclaré David Carbon, vice-président de Prime Air, dans un communiqué. «Nous continuerons de développer et d’affiner notre technologie pour intégrer pleinement les drones de livraison dans l’espace aérien, et travaillerons en étroite collaboration avec la FAA et d’autres régulateurs du monde entier pour concrétiser notre vision d’une livraison en 30 minutes. »

Lors de la conférence re:MARS AI de l’année dernière, Amazon a révélé la dernière refonte de ses drones de livraison Prime Air. Les appareils peuvent effectuer des livraisons jusqu’à 20 km d’un entrepôt et transporter des articles pesant moins de 2,5 kg aux clients en une demi-heure.

Amazon n’est pas la première entreprise à avoir obtenu l’approbation de la FAA pour utiliser des drones de livraison. Wing, filiale d’UPS et d’Alphabet, ont reçu le leur en 2019. Le premier a effectué des livraisons médicales et sur ordonnance, tandis que le second a lancé des livraisons par drone à Christiansburg, en Virginie.