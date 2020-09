Twitter comptabilise désormais les « citations »

Pour une meilleure visibilité, Twitter lance une nouvelle fonctionnalité qui permet de différencier les « citations » de tweets.

Twitter déploie officiellement son nouveau compteur pour les « citations » de tweets, qui vous permet de voir facilement chaque fois qu’un tweet donné a été retweeté à côté d’un commentaire. « Les tweets sur un Tweet ajoutent plus à la conversation, nous les avons donc rendus encore plus faciles à trouver », a déclaré la société, notant également que le nouveau compteur sera affiché entre les libellés « Retweets » et « J’aime » existants.

Le réseau social teste la fonctionnalité depuis quelques mois maintenant, avec différents noms et designs d’interface utilisateur. Il a expérimenté l’étiquetage du compteur comme « Retweets avec commentaires » plutôt que « Tweets cités » par exemple, et il a également testé le masquage dans un sous-menu plutôt que de l’afficher directement sur le tweet.

Tweets about a Tweet add more to the conversation, so we’ve made them even easier to find.

Retweets with comments are now called Quote Tweets and they've joined the Tweet detail view. Tap into a Tweet, then tap "Quote Tweets" to see them all in one place. pic.twitter.com/kMqea6AC80

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 31, 2020