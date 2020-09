Pokémon Go : fin de la prise en charge des anciens téléphones iOS et Android en octobre

Le compte Twitter de Pokémon Go a confirmé que la fin de la prise en charge des anciens appareils iOS et Android en octobre.

Si vous jouez toujours à Pokémon Go sur un smartphone ou une tablette sous Android 5.0 «Lollipop» ou iOS 10 ou 11, vous ne pourrez plus accéder au jeu lorsque Niantic lancera une mise à jour à la mi-octobre. Le compte Twitter du jeu a confirmé que les iPhone 5S et iPhone 6 seront aussi laissés pour compte, malgré le fait que les deux téléphones peuvent être mis à niveau pour exécuter iOS 12.

«Les iPhone 5S et 6 n’ont que 1 Go de RAM, et nous ne voulons pas retarder le développement et la mise en œuvre de fonctionnalités pour la grande majorité des joueurs qui ont des téléphones plus robustes», explique Niantic au site The Verge.

Tout bien considéré, les performances de ces appareils n’étaient probablement pas excellentes. Pokémon Go n’est peut-être pas aussi exigeant que certains autres titres, mais il dépend fortement des caméras de votre téléphone, du suivi GPS et d’autres ressources pour suivre ses visuels 3D, et peut être assez lourd pour une batterie de téléphone vieillissante. Mais si Niantic dit que ce changement n’aura qu’un impact sur «un très petit pourcentage de joueurs actifs au quotidien», cela restera une perte pour ceux du monde entier qui ne veulent pas ou ne peuvent pas mettre à jour leur téléphone.

Si vous possédez un iPhone ou un téléphone Android phare ou de milieu de gamme des dernières années, ne vous inquiétez pas. Ce sont ceux qui ont des appareils beaucoup plus anciens ou plus abordables qui pourraient avoir à le faire.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action. — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 31, 2020

Pokémon Go est toujours incroyablement populaire: Niantic Labs avait communiqué que 2019 était l’année la plus lucrative depuis le lancement du jeu en réalité augmentée. Et selon les données de Sensor Tower, une société d’analyse de jeux et d’applications mobiles, la popularité du jeu n’a pas baissé pendant la pandémie de Covid-19. C’est même l’inverse qui s’est produit, avec plus de 254 millions de dollars de revenus au deuxième trimestre 2020, soit une augmentation de près de 38% par rapport au trimestre précédent. Pendant la pandémie et les nombreuses recommandations de rester chez soit, les gens avaient du temps pour jouer. Le Pokémon Go Fest de cette année était le plus grand à ce jour, avec des joueurs capturant près d’un milliard de créatures numériques. Niantic a également intelligemment rendu le jeu plus facile à jouer à l’intérieur.

La perte de ces appareils n’aura probablement pas un impact énorme sur la base d’utilisateurs de Niantic. Mais si vous êtes un joueur passionné de Pokémon Go avec un téléphone obsolète, vous pourriez être affecté, il est donc bon d’avoir un peu de temps avant octobre.