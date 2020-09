Planta : une application qui vous permet de garder vos plantes en vie

Apprenez à garder en vie vos plantes avec Planta et obtenez toute l’aide dont vous avez besoin pour avoir des plantes impressionnantes et florissantes.

Planta est une application qui vous aide à prendre soin de vos plantes, même les plantes d’intérieur les plus délicates. En plus d’identifier vos plantes par photo, Planta vous envoie des rappels d’entretien des plantes, vous fournit des guides d’instructions étape par étape et même un journal des plantes pour vous aider à garder une trace de vos plantes.

Parfois, posséder une plante peut donner l’impression de posséder un animal de compagnie en raison de tous les attentions requises chaque jour pour rester en vie. Avec Planta, vous apprendrez à garder en vie même les plantes les plus difficiles, d’un simple clic sur une application. Cette dernière aide à éliminer le stress et les soucis liés à la culture des plantes en vous fournissant des guides étape par étape sur la façon de les garder en vie, ainsi que des notifications push pour vous rappeler de les arroser en conséquence.

Que vous soyez un habitué des plantes ou que vous débutiez dans le domaine, vous obtiendrez des recommandations de plantes personnalisées en fonction de vos compétences et de votre connaissance des plantes. Obtenez toute l’aide dont vous avez besoin pour conserver des plantes impressionnantes et florissantes dans votre maison.

Bien que Planta soit téléchargeable gratuitement et dispose de certaines fonctionnalités gratuites que les utilisateurs peuvent utiliser, les abonnements payants incluent de nombreuses autres, notamment des recommandations, l’identification des plantes, l’entretien des plantes, le journal des plantes et des guides. Planta propose une option à trois niveaux pour les abonnements premium: 1 mois pour 7,99 $, 3 mois pour 17,99 $ ou 1 an pour 35,99 $.