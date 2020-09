Les incidents liés aux rançons représentent 41 % des demandes de cyber assurances déposées au cours du premier semestre 2020

Plus de 41% des demandes en cyber-assurance au cours du premier semestre 2020 provenaient d’attaques de ransomwares.

Les cyberattaques ont augmenté en fréquence depuis le début de la pandémie et atteignent des niveaux sans précédent. Les ransomwares représentent près de la moitié de toutes les réclamations en matière de cyber-assurance pour le premier semestre de l’année, certaines allant dans le territoire à sept chiffres.

L’année dernière, les attaques de ransomwares ont bondi de 41% et ont frappé des centaines de milliers d’organisations qui ont été obligées de payer cher pour accéder à leurs fichiers importants. Le nombre d’attaques a augmenté de 25% au cours des premiers mois de la pandémie, les fabricants de ransomwares n’ayant pas tenu leur promesse de s’abstenir de cibler les organisations médicales.

On estime actuellement qu’une attaque de ransomware se produit toutes les 11 secondes, avec des dommages projetés totalisant 20 milliards de dollars d’ici la fin de 2020.

Le nombre de campagnes a été multiplié par sept et les pirates visent chaque mois des organisations plus importantes dans la recherche de gains plus élevés. Parmi les exemples récents, on peut citer Garmin, le géant des croisiéristes Carnival, Canon et l’Université de l’Utah, qui ont fait la une le mois dernier pour avoir payé une facture de ransomware de 457 000 $.

Une nouvelle étude de Coalition, qui est l’un des plus grands fournisseurs de cyber-assurance aux États-Unis, révèle que les six premiers mois de 2020 ont été particulièrement difficiles pour de nombreuses organisations, car près de 41% de toutes les réclamations payées étaient liées à des logiciels malveillants de cryptage de fichiers.

La Coalition affirme avoir constaté «une augmentation de 260% de la fréquence des attaques de ransomware parmi nos assurés, la demande moyenne de rançon augmentant de 47%». Les groupes de ransomwares les plus importants sont Maze et DoppelPaymer, qui ne sont que deux sur une liste croissante qui ont adopté des tactiques agressives où ils menacent les organisations que le non-paiement de la rançon entraînera la fuite de leurs documents en ligne.

Les réclamations d’assurance contre les ransomwares allaient de 1 000 $ à plus de 2 000 000 $ par incident. Les secteurs les plus touchés par les ransomwares sont la fabrication, l’éducation et la santé, mais il n’y a pratiquement aucune industrie qui n’ait été touchée par au moins quelques campagnes. Outre les incidents liés aux ransomwares, il y a eu une augmentation du nombre de fraudes par transfert d’argent et de compromission d’e-mails professionnels, qui étaient respectivement 35% et 67% supérieurs aux niveaux de 2019.

Fait intéressant, Coalition a constaté que les entreprises utilisant Microsoft Office 365 étaient trois fois plus susceptibles de subir un incident de compromission des adresses emails professionnelles que les entreprises utilisant des alternatives telles que G Suite ou WPS Office.