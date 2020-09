C’est officiel: Nvidia acquiert Arm

C’est désormais officiel : Nvidia fait l’acquisition du fabricant ARM, spécialisé dans la conception de processeurs RISC.

Nvidia a annoncé avoir conclu un accord avec SoftBank pour acquérir Arm Limited, dans le cadre d’une transaction d’une valeur de 40 milliards de dollars. Alors que Nvidia prendra possession d’Arm et de son portefeuille d’IP lucratif, la transaction n’inclut pas le groupe de services IoT d’Arm, qui restera chez SoftBank.

La transaction devrait être «immédiatement relutive de la marge brute non-GAAP de Nvidia et du bénéfice par action non-GAAP». En outre, SoftBank note qu’il continuera à rester investi dans Arm via sa participation dans Nvidia, qui devrait être inférieure à 10%.

Il y aura plusieurs obstacles réglementaires à surmonter dans le processus, et Nvidia note que l’acquisition pourrait prendre jusqu’à 18 mois. L’accord nécessitera l’approbation réglementaire du Royaume-Uni, de la Chine, de l’Union européenne et des États-Unis.

Nvidia a déclaré qu’elle resterait déterminée à maintenir la neutralité d’Arm dans l’octroi de licences pour sa propriété intellectuelle. «Le modèle commercial d’Arm est brillant. Nous maintiendrons son modèle de licence ouverte et sa neutralité envers les clients, au service des clients de tous les secteurs, à travers le monde, et nous élargirons encore le portefeuille de licences IP d’Arm avec la technologie GPU et IA de Nvidia, leader mondial», a déclaré Jensen Huang dans une lettre aux employés de Nvidia.

En outre, Nvidia a l’intention de garder Arm basé au Royaume-Uni, ainsi que de garder la propriété intellectuelle et les marques déposées d’Arm au Royaume-Uni.

Nvidia s’est engagé à réaliser des investissements futurs substantiels dans le fief d’Arm, à Cambridge, avec des plans pour étendre la présence d’Arm dans la recherche et le développement, ainsi que pour construire un nouveau supercalculateur basé sur les technologies ARM qui sera hébergé dans un nouveau centre de recherche sur l’IA.

Le nouveau centre de recherche sur l’IA accueillera également des bourses de recherche Nvidia et Arm, une formation en IA, ainsi qu’un accélérateur de startups qui s’appuiera sur le programme Inception de Nvidia. Nvidia va organiser une conférence téléphonique et une diffusion Web ce lundi 14 septembre pour discuter plus en détail de l’acquisition.