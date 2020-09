Les ventes de vinyles dépassent celles des CDs pour la première fois depuis 1986 aux États-Unis

Aux États-Unis, les vinyles ont dépassé les ventes de CDs au premier semestre de 2020 pour la première fois depuis les années 80.

La Recording Industry Association of America (RIAA) a publié son rapport de milieu d’année 2020 sur l’état de l’industrie de la musique aux États-Unis. Parmi les révélations intéressantes du rapport, il y a le fait que les ventes d’albums vinyles ont généré plus de revenus que les ventes de CDs pendant la période de six mois pour la première fois depuis les années 1980.

Selon le rapport, les ventes de vinyle ont rapporté juste au nord de 232 millions de dollars au premier semestre de 2020, tandis que les ventes de CDs ont chuté de plus de 47% d’une année sur l’autre à 129,9 millions de dollars. La RIAA a cité les mesures d’arrêt chez les disquaires et les salles de concerts comme la principale raison de la forte baisse des ventes de produits physiques.

Cela dit, les ventes de vinyle ne représentaient toujours que 4% des revenus totaux de l’industrie de la musique pour la période.

Sans surprise, la musique en streaming continue d’être la force motrice de l’industrie. Il représentait 85% des revenus totaux de l’industrie de la musique au premier semestre, soit 4,8 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 4,3 milliards de dollars au premier semestre de 2019 et de 3,4 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2018.

Le nombre total d’abonnements musicaux payants aux États-Unis, quant à lui, est passé à 72,1 millions contre seulement 58,2 millions au cours de la même période il y a un an.