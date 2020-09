Cheat : Fall Guys va s’équiper d’un système anti-triche

Face aux nombreux cas de triche, les développeurs de Fall Guys ont annoncé que d’importantes mesures anti-cheat seraient prises.

Même si vous ne jouez à Fall Guys qu’une fois ou deux fois par semaine, et généralement seulement pour un ou deux matchs à la fois, il n’est pas rare de voir des tricheurs dans le Battle Royale de Mediatonic. Si on devait faire une estimation, il y aurait environ un tricheur tous les quatre parties, et c’est pour de nombreux joueurs en partie la raison pour laquelle il n »y jouent pas si souvent. Cependant, les développeurs du jeu l’ont bien compris et ont annoncé une riposte contre le cheat :

We're really sorry about the cheating problem!

We're expanding the current detection system this week to improve things

We also have a BIG update in the next couple of weeks that adds the same anti-cheat used by games such as Fortnite

Thanks for bearing with us!

[Not BeanBot]

— Fall Guys | BeanBot Activated 🤖 (@FallGuysGame) September 6, 2020