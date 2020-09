Le MIT a développé un système pour suivre la position d’une personne pendant le sommeil grâce aux ondes radio

Le MIT a mis au point une nouvelle façon de surveiller la posture de sommeil d’une personne sans la perturber.

Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont mis au point une nouvelle façon de surveiller la posture de sommeil d’une personne sans la perturber, ni même en interagissant physiquement avec elle.

L’approche non invasive utilise des ondes radio, plutôt que des capteurs physiques ou des caméras, pour étudier la posture de sommeil d’une personne. Un appareil monté dans la pièce envoie nos signaux radio et mesure la façon dont ils rebondissent sur des objets, y compris des humains.

Les chercheurs transmettent les données à un réseau de neurones personnalisé capable de déterminer comment le corps d’un dormeur est positionné. Il est suffisamment précis pour différencier des positions similaires, par exemple si un utilisateur est allongé sur le côté droit ou simplement incliné légèrement vers la droite.

Pour discerner entre les réflexions provenant d’un humain et celles d’objets statiques comme un matelas ou une commode, et pour aider à déterminer le positionnement exact, les chercheurs se sont concentrés sur la respiration. Ils ont utilisé la montée et la descente de la poitrine et du ventre d’une personne pendant la respiration comme marqueur pour «marquer» les réflexions corporelles.

Shichao Yue, l’un des chercheurs impliqués dans le projet, a déclaré que puisque le système n’enregistre que les informations essentielles pour détecter la posture de sommeil, « il est presque impossible pour quelqu’un de déduire d’autres activités de l’utilisateur à partir de ces données. »

Yue et ses collègues devraient montrer le système lors d’une présentation à la conférence UbiComp 2020 le 15 septembre.