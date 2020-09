JustWatch : un moteur de recherche pour savoir où regarder films et séries en streaming

JustWatch vous permet de savoir où regarder vos films et séries préférés en streaming de manière légale.

Qu’est-ce que JustWatch ? Si vous avez déjà parcouru Internet pour trouver quel service de diffusion télévisée propose un film ou une série spécifique, vous avez peut-être rencontré ce guide en ligne et cette application pour smartphone, qui rassemble les listes de programmes pour une multitude de services de contenu.

JustWatch n’est pas un service de streaming TV en lui-même mais il offre un endroit pratique pour parcourir tout ce qui est disponible pour diffuser ailleurs, ce qui signifie que vous n’avez pas à parcourir les applications individuellement pour trouver ce que vous recherchez.

Regardons les choses en face: il existe de nombreux services de streaming TV de nos jours. Bien que Netflix et YouTube soient toujours les acteurs dominants en matière de streaming en ligne, de nombreux concurrents prennent désormais notre temps d’écran. Et dans un monde où Amazon Prime Video, Disney Plus et OCS Go regorgent de programmes, avec des bibliothèques de contenu parcourant différents titres chaque mois, il peut être difficile de rester avec ce qui est réellement disponible.

C’est là que JustWatch entre en jeu et pour tout ce que vous devez savoir sur la plateforme, vous trouverez tout sur cette page.

JustWatch : C’est quoi ?

JustWatch est un guide en ligne qui rassemble les différents films, séries télévisées et autres types de programmes disponibles sur les services de streaming TV en ligne. Il existe un site Web que vous pouvez ouvrir dans n’importe quel navigateur, ainsi qu’une application pour smartphone disponible sur iOS et Android, ainsi que sur les appareils Fire TV.

Ce n’est pas une idée nouvelle: les téléspectateurs cherchent sur Internet la chaîne ou le service qui diffuse leur programme préféré. Plutôt que de simplement montrer ce qui est diffusé sur un service particulier, JustWatch vous permet de parcourir plus de 100 bibliothèques de contenu différentes pour voir ce qui est disponible, où, dans quelle résolution de qualité il est diffusé, combien cela coûte et le type d’options de paiement disponibles (abonnement, location, etc.).

Vous pouvez également filtrer les énormes titres par les catégories suivantes: films, séries télévisées, année de sortie, genres, prix, classement (par score) et classification par âge.

Cela signifie que vous pouvez rechercher en masse dans divers services, plutôt que de simplement rechercher un titre spécifique ou de devoir accéder séparément à Netflix, Amazon et Hulu pour voir quels films d’action ou films d’animation sont proposés.

Comme le dit l’application pour smartphone JustWatch: « Obtenez des recommandations personnelles pour les films et les émissions de télévision disponibles sur Netflix, Amazon Prime, Disney Plus et bien d’autres. »

Prix, application et site Web JustWatch

Plus important encore, JustWatch est gratuit. Vous pouvez créer un compte pour une expérience utilisateur plus personnalisée, principalement sous la forme d’e-mails signalant le contenu qui vous plaira, mais il est également possible de l’utiliser sans créer de compte.

La page « À propos » de JustWatch est également étonnamment honnête sur la façon dont elle fait son argent, indiquant que les données des utilisateurs sont utilisées pour «collecter les profils d’utilisateurs de millions de spectateurs de cinéma» et les cibler pour la publicité au nom de «studios de cinéma, distributeurs et services de VOD ».

Vous trouverez l’application JustWatch sur les smartphones iOS et Android, ainsi que dans les navigateurs Internet.

Si vous vous inscrivez, vous pouvez le faire avec votre compte Google ou Facebook, ou en saisissant manuellement une adresse e-mail et un mot de passe. Notez que vous devrez accepter le marketing par e-mail lors de votre inscription, bien que vous puissiez accéder aux paramètres de votre compte après coup pour le désactiver.