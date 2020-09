iOS 14 rétablit les applications par défaut Safari et Mail après un reboot

Un bug dans iOS 14 réinitialise Mail et Safari comme applications de messagerie et de navigateur par défaut après le redémarrage de l’appareil.

iOS 14 a été publié pour tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad plus tôt cette semaine, et l’une des nouvelles fonctionnalités comprend la possibilité de modifier les paramètres par défaut du navigateur et de l’application de messagerie. Cependant, un nouveau bug a été observé qui réinitialise Mail et Safari comme applications de messagerie et de navigateur par défaut après le redémarrage. Cela affecte à la fois les utilisateurs d’iPad et d’iPhone.

Le nouvel OS Apple publié avant la gamme prévue d’iPhone 12 cette année apporte de nombreux changements, y compris la possibilité de changer le navigateur par défaut en Google Chrome à partir du navigateur Safari par défaut fourni. Cela peut être fait en accédant à Paramètres> Chrome> Application de navigateur par défaut. Une fois cette modification effectuée, tous les liens s’ouvriront automatiquement sur Google Chrome au lieu de Safari. Il s’agit d’un changement bienvenu pour tous les fans de Chrome. Cependant, un nouveau bug réinitialiserait ce paramètre par défaut chaque fois qu’un utilisateur redémarre son iPhone ou iPad. Après le redémarrage, les liens recommencent à s’ouvrir sur le navigateur Safari sur iPhone et iPad, un changement qui ne devrait pas se produire dans un scénario idéal. Ce bug a été repéré pour la première fois par 9to5Mac.

La même chose se produit lorsque vous basculez l’application de messagerie par défaut de Mail vers Outlook. Le paramètre par défaut fonctionne correctement jusqu’à ce que la batterie de l’iPhone ou de l’iPad meure ou qu’un redémarrage intentionnel soit effectué. C’est à ce moment que tous ces paramètres modifiés manuellement sont effacés et que l’appareil est réinitialisé à ses paramètres par défaut. Après le redémarrage, tous les nouveaux e-mails sont à nouveau redirigés vers l’application de messagerie propriétaire.

Il s’agit probablement d’un bug logiciel qui devrait probablement être corrigé lors de la prochaine mise à jour logicielle d’Apple.