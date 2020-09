Gravity Industries teste des combinaisons volantes pour des secouristes

L’entreprise Gravity Industries a développé une combinaison qui permet à des des secouristes de voler jusqu’aux victimes bloquées dans des endroits reculés.

Nous entendons parler des combinaisons à réaction depuis quelques années maintenant, mais leurs utilisations pratiques n’ont pas été trop évidentes, nous sommes encore loin de toutes les versions armées utilisées par les militaires, heureusement. Au Royaume-Uni, les appareils sont testés dans un nouveau rôle: aider les secouristes à atteindre les randonneurs blessés dans des zones reculées.

La tenue est l’œuvre de Gravity Industries, une société basée au Royaume-Uni fondée par Richard Browning. Ils ont une forte ambiance Iron Man, avec une propulsion fournie par deux micro-moteurs à réaction sur chaque bras et un à l’arrière.

Un service paramédical qui verrait les combinaisons utilisées pour atteindre les personnes dans des situations d’urgence est en cours d’essai dans la région montagneuse du Lake District au Royaume-Uni. Dans l’exemple montré dans la vidéo ci-dessus, Browning est capable de joindre quelqu’un en 90 secondes au lieu des 25 minutes qu’il faudrait à pied.

Andy Mawson, directeur des opérations du Great North Air Ambulance Service (GNAAS), a déclaré à Sky News que deux types de patients pourraient bénéficier de ce service.

« Le premier est ceux qui ont besoin de l’hélicoptère, mais ceux que nous pouvons atteindre un peu plus vite. Aussi les patients qui n’ont pas besoin de soins intensifs et qui pourraient avoir une blessure plus simple comme une cheville cassée ou un bras cassé qui peuvent encore attendre une heure pour une équipe de secours en montagne, et nous pouvons être à leurs côtés en quelques minutes, leur donnant un fort soulagement de la douleur, ce qui les rend à l’aise au lieu de l’arrivée des équipes de secours en montagne. «

«Si quelqu’un avait un arrêt cardiaque au sommet de Helvellyn [une montagne de 950m dans la région], et que nous pouvions utiliser la combinaison jet, je suis convaincu que nous aurions un défibrillateur sur le patient dans les huit minutes. Dans l’état actuel des choses, notre avion serait le premier sur les lieux et cela pourrait prendre 20 à 25 minutes.

La combinaison n’est pas bon marché, son prix tourne autour des 435 900 $. Elle peut déplacer un pilote à plus de 130 km/h et est capable d’atteindre 3,6 km de haut, bien qu’elle est utilisée pour voler plus bas pour des raisons de sécurité.

«Toute la maniabilité se résume à votre propre équilibre et coordination humains. Si vous dirigez les jets de plus en plus vers le bas, vous montez et si vous les évasez, vous redescendez », a déclaré Browning. «C’est très sûr, vous n’allez qu’à une hauteur où si vous tombiez, vous seriez en mesure de récupérer, ce ne serait pas une blessure terrible. »

La combinaison n’est pas encore prête à être adoptée par le GNAAS, car Gravity Industries est toujours en train d’apporter des modifications et de collecter les données de l’essai, mais les services d’intervention d’urgence volants pourraient bientôt devenir une réalité.