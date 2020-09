FlexPai 2 : un nouveau téléphone pliable de Royole, en vente aujourd’hui pour environ 1 500 $

Après un aperçu du téléphone flexible de deuxième génération de Royole, le FlexPai 2 compatible 5G, en mars dernier, l’appareil est maintenant disponible en Chine.

Le premier téléphone à écran pliable disponible dans le commerce n’a pas été fabriqué par Samsung, Huawei ou Motorola, c’était le Royole Flexpai. Mais en mars, Royole a promis d’améliorer son appareil avec le nouveau FlexPai 2, que la société lance officiellement en Chine aujourd’hui à partir de 9 988 yuans, soit environ 1471 dollars.

Et bien que l’entreprise ne partage pour la plupart que des rendus au lieu de photos, il est possible de voir une démo du téléphone à environ 38 minutes après le début de la présentation de l’entreprise:

Avec ses 6,3 mm d’épaisseur à plat (12,8 mm plié), il n’est pas aussi fin que le Microsoft Surface Duo à double écran, mais il semble plus fin que le châssis de 6,9 mm du Galaxy Z Fold 2 de Samsung (avec l’appareil photo) et la charnière pliée bombée de 16,8 mm. Royole affirme que sa nouvelle charnière spécialement conçue n’a «pas d’espace», ce qui est apparemment un langage commercial pour un très petit espace d’environ 1 mm.

Cet écran de 7,8 pouces pourrait cependant être un point faible: Royale ne dit rien sur le verre, il est donc vraisemblablement en plastique, et à une résolution un peu inférieure (1920 x 1440) par rapport à celle de ses rivaux Samsung et Microsoft. De nos jours, c’est un écran un poil trop grand pour cette résolution.

Le reste des spécifications semble assez compétitif: un processeur Qualcomm Snapdragon 865; 8 Go ou 12 Go de RAM; 256 Go ou 512 Go de stockage, une batterie de 4450 mAh et une prise en charge de la 5G, avec un module de quatre caméras (64MP de large, 16MP ultra-large, 8MP avec zoom optique 3x et un appareil photo «portrait» de 32MP pour les selfies, bien que les quatre caméras soient face à vous de toute façon). Il y a aussi une paire de haut-parleurs stéréo, deux emplacements pour carte SIM, le Wi-Fi 6 et la chargement rapide en USB-C.

Mis à part la durabilité de la charnière et de l’écran, la société l’a évalué à 1,8 million de pliages, mais les tests ne reflètent jamais une utilisation normale, la plus grande question est probablement le logiciel, qui a été le talon d’Achille de plus d’un téléphone pliable auparavant.

Là, Royole promet que son «waterOS 2.0» divisera intelligemment l’écran entre plusieurs applications, vous permettra de glisser-déposer entre elles, et d’utiliser l’écran plié pour vous permettre, à vous et à votre sujet de photographie, d’aligner le portrait parfait. La société a expliqué que waterOS 2.0 est basé sur Android 10.

Le modèle 12 Go / 512 Go coûtera 11588 yuans, soit environ 1707 dollars.