Amazon supprime 20 000 avis d’utilisateurs après avoir trouvé des preuves d’activité suspecte

Au Royaume-Uni, une enquête a levé le voile sur un système de « faux avis » sur Amazon mis au point par des vendeurs tiers.

Amazon a supprimé quelque 20 000 avis de ses 7 meilleurs contributeurs britanniques. Il semble que les critiques avaient été publiées dans le cadre d’un système frauduleux, où des individus recevaient des produits gratuits en échange d’une évaluation cinq étoiles garantie.

Cette décision fait suite à une enquête du Financial Times, qui avait initialement identifié une «activité suspecte» impliquant 9 des 10 principaux contributeurs britanniques d’Amazon. À la suite de cette enquête initiale, Amazon a maintenant supprimé l’historique des critiques de ses 7 principaux contributeurs britanniques, y compris son contributeur classé numéro un, Justin Fryer.

Les contributions de Fryer au site britannique d’Amazon vont des critiques de scooters électriques aux équipements de sport, la plupart des articles provenant d’entreprises chinoises peu connues. Il a publié une critique cinq étoiles environ toutes les quatre heures et, en août seulement, il a examiné 15 000 £ de produits.

On pense que les produits évalués envoyés à Fryer, et à d’autres, ont été donnés gratuitement en échange d’un avis positif. Dans le cas de Justin Fryer, ces produits semblent alors avoir été vendus sur eBay; comme le note le Financial Times, Fryer a gagné près de 20 000 £ sur la plateforme eBay depuis juin.

Ajoutant de nouvelles preuves à l’affirmation selon laquelle les avis de Fryer sont faux, bon nombre de ses annonces eBay ont décrit ses produits évalués comme « inutilisés » et « non ouverts ».

Alors qu’Amazon se débat avec le problème des faux avis depuis un certain temps, le problème semble s’être aggravé ces derniers mois en raison de l’impact du Covid-19, qui a éloigné les utilisateurs des magasins physiques et des magasins en ligne. Dans un commentaire, un porte-parole d’Amazon a déclaré qu’il prenait la fraude très au sérieux, ajoutant: «Nous voulons que les clients d’Amazon achètent en toute confiance en sachant que les avis qu’ils lisent sont authentiques et pertinents.»

Cependant, le Financial Times ayant trouvé des preuves d’activité suspecte chez 90% des meilleurs critiques britanniques de la plate-forme, il semble qu’Amazon ait beaucoup de travail à faire avant que les utilisateurs puissent vraiment faire confiance à la légitimité de ses avis clients.