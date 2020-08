Xbox Series X : une sortie fixée au 6 novembre ?

D’après des images de cartons contenant les manettes Xbox Series X, la nouvelle console de Microsoft pourrait être lancée le 6 novembre.

À l’approche de la fin de l’été, les joueurs sont de plus en plus inquiets à propos des prochaines consoles de nouvelle génération. Pour les fans de la Xbox, au moins, l’attente d’une date de sortie est peut-être terminée.

Nous savons sans aucun doute que Microsoft sortira la Xbox Series X en novembre. En plus d’être le mois de lancement traditionnel de la console, la CFO Amy Hood a accidentellement laissé échapper l’information lors d’un appel d’investisseur il y a quelques semaines. Plus tôt cette semaine, Microsoft a officiellement annoncé le lancement de la Xbox Series X en novembre, mais quel jour de novembre pourrons-nous en récupérer une ?

Si l’on en croit une source anonyme, la Xbox Series X pourrait être lancée le 6 novembre. La date provient d’une photo partagée avec The Verge du même leaker qui plus tôt cette semaine a révélé le carton d’un contrôleur blanc Xbox Series X/S.

Xbox Series X may launch on November 6th. A tipster tells me boxes of the new controllers have a do not open date of November 6th on them. These controllers leaked earlier this week https://t.co/oyhlbg2SKo pic.twitter.com/dq096shN7L

— Tom Warren (@tomwarren) August 11, 2020